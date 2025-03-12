Гладков рассказал о будущем ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Posted 12 марта, 14:01
Published 12 марта, 14:01
Modified 12 марта, 14:19
Updated 12 марта, 14:19
Общая протяжённость дороги, которую планируется привести в нормативное состояние, составляет почти 10 км. Контракт на выполнение данных работ заключён с компанией «Ровеньский дорожник».
Подрядчик приступит к ремонту при благоприятных погодных условиях. Согласно контракту, работы должны быть завершены к 30 июня.
Отметим, что в текущем году в Белгородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 59 автодорог общей протяжённостью 157 км. В их числе 29 дорог регионального значения и 30 дорог местного значения, а также десять мостов и путепроводов.