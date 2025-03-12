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Posted 12 марта, 14:01

Published 12 марта, 14:01

Modified 12 марта, 14:19

Updated 12 марта, 14:19

Гладков рассказал о будущем ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Гладков рассказал о будущем ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

12 марта 2025, 14:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать два участка автодороги от Белгорода до Айдара.

Общая протяжённость дороги, которую планируется привести в нормативное состояние, составляет почти 10 км. Контракт на выполнение данных работ заключён с компанией «Ровеньский дорожник».

Подрядчик приступит к ремонту при благоприятных погодных условиях. Согласно контракту, работы должны быть завершены к 30 июня.

Отметим, что в текущем году в Белгородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 59 автодорог общей протяжённостью 157 км. В их числе 29 дорог регионального значения и 30 дорог местного значения, а также десять мостов и путепроводов.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Национальный проект#Хорошие новости
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