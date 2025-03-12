Гладков рассказал о будущем ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Отметим, что в текущем году в Белгородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 59 автодорог общей протяжённостью 157 км. В их числе 29 дорог регионального значения и 30 дорог местного значения, а также десять мостов и путепроводов.