«Где родился, там и пригодился»: Матвиенко — о студентах из регионов в столице

Матвиенко считает, что молодые люди из провинции, поступившие в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, часто не находят работу по своей специальности и вынуждены устраиваться условными менеджерами в торговые сети. Потом они уже не возвращаются домой, не оправдав надежд своих родителей.