«Где родился, там и пригодился»: Матвиенко — о студентах из регионов в столице

Posted 12 марта, 11:39
Published 12 марта, 11:39
Modified 13 марта, 02:47
Updated 13 марта, 02:47
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы. Она отметила, что многие учебные заведения, следуя стандартам девяностых, готовят специалистов, которых слишком много на рынке труда.
Председатель предложила набирать ровно столько абитуриентов, сколько необходимо рынку. «Остальные пусть учатся у себя дома», — добавила она.
Матвиенко считает, что молодые люди из провинции, поступившие в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, часто не находят работу по своей специальности и вынуждены устраиваться условными менеджерами в торговые сети. Потом они уже не возвращаются домой, не оправдав надежд своих родителей.
Обновлено в 16:33: в пресс-службе Совфеда заявили, что сказанные Матвиенко слова не инициатива, а лишь один из примеров, иллюстрация к вопросу о поступлении.
По данным профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, около 70% поступающих с высокими результатами ЕГЭ выбирают столичные университеты из-за сильного академического сообщества, где много мотивированных студентов. При этом в регионах остаётся молодёжь с более скромными результатами экзаменов.
По словам Абанкиной, чтобы выпускники вузов захотели строить карьеру в нестоличных городах, там должны быть современные предприятия, конкурентные вакансии и достойная зарплата.