«Гадюшня из 90-х»: топ-5 худших торговых центров Белгорода по мнению горожан

Posted 12 марта, 06:02
Published 12 марта, 06:02
Modified 12 марта, 07:10
Updated 12 марта, 07:10
Открывает антирейтинг Бел.Ру ТЦ «Андреевский». Он расположен по адресу улица Конева, 2а. Отзывов немного, всего пять, больше половины из них — положительные, но «Андреевский» получил среднюю оценку от жителей 3,5 из 5. В комментариях люди ругали внешний вид торгового центра и ограниченное пространство внутри: в небольшом здании «натыкали», по словам одного из пользователей, слишком много организаций.
Ещё один центр с оценкой 3,7 находится на улице Будённого, 14. На этот раз речь идёт о белгородском «Крокусе». В его карточке отзывов больше — 18 штук. Большая их часть тоже положительные, но кроме возмущения гостей «заоблачными ценами на продукцию» и «уродливостью офисного здания», в комментариях обнаружилась интересная претензия от, по всей видимости, одного из арендаторов в адрес управляющей. Она, утверждает некая Мария, всех буквально «выживает»: не даёт зайти ни в арендованное помещение и ни даже в туалет.
«Холодное, продуваемое здание, ужасная слышимость. Никто не выдерживает, бизнес съезжает, в т. ч. по причине поведения управляющей. Держится только детский магазин. Арендодатель выживает всех, когда хочет поднять арендную плату. Препятствует допуску в помещение, запирает санузлы. Странно, что до сих пор никто не принял меры в отношении такого поведения, в стиле бандитов из 90-х».
Нашёлся и ответ арендодательницы. Она спросила, кто эта Мария такая, поинтересовалась, не обидела ли её чем-то, но следом же заявила, что женщина «никогда не снимала у неё аренду».
Обещаем, что это последний центр с оценкой в 3,7. Дальше будет хуже, а пока рассмотрим подробнее ТЦ «Омега» на улице Губкина, 48а. Отзывов больше 30.
В целом «Омегу» называют удобным и полезным ТЦ. Из минусов посетители отмечают «экономию на вентиляции и кондиционировании», из-за чего летом в здании становится слишком душно, «грязные и пыльные» уборные, где постоянно нет салфеток для рук, а также проблемы с парковкой, выездом и въездом.
«Нет парковки для велосипедов, для меня это большой минус. Негде оставить велосипед. Очень жаль, что не о всех людях думают».
«Хорошее расположение, единственное — не очень удобный заезд».
Один из комментаторов даже заявил, что гости и арендаторы «Омеги» систематически нарушают здесь ПДД и правила парковки, поэтому сотрудникам ДПС стоило бы установить неподалёку наблюдение.
Мог, но всё-таки не возглавил негативный рейтинг, ТЦ «Юг» с оценкой 3,2. Комментариев у него 11. Покупатели назвали его слишком… обычным. Таких торговых центров, по их мнению, «куча».
Отдельно отметили отсутствие плана здания — где именно и какая фирма находится, по крайней мере одному белгородцу пришлось, видимо, угадывать. И ему явно не позавидуешь, потому что в торговом центре далеко не два этажа, а лифта нет.
Кто-то пожаловался также на обслуживание. Продавцы, по мнению посетителя, делали это «с неохотой».
Худшим торговым центром белгородцы признали «Пионер» на Щорса, 41в. У него, как и у «Юга», оценка 3,2, но негативных отзывов гораздо больше.
Опустим привычные уколы в адрес внешнего вида и размер здания. Какими только эпитетами жители не наградили «Пионер». Его «с натяжкой» называли торговым центром, зато с лёгкой руки титуловали «гадюшней из 90-х», «сооружением», «злачным местом», «нагромождением киосков и разношёрстной рекламы» и «двумя с половиной этажами бесполезных площадей». По словам одного из комментаторов, в этом ТЦ даже можно получить по голове.
Болью для местных оказался закрытый проход с правой стороны здания, из-за которого образовался непривлекательный пустырь.
«Раньше жители микрорайона, которые шли от остановки „Щорса“, могли свободно проходить с правой стороны здания. Но владелец установил сварное ограждение, и теперь жителям приходится искать более длинные обходные пути. Кстати, этот пустырь выглядит неприглядно и неухоженно».