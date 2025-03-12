«Гадюшня из 90-х»: топ-5 худших торговых центров Белгорода по мнению горожан

Ещё один центр с оценкой 3,7 находится на улице Будённого, 14. На этот раз речь идёт о белгородском «Крокусе». В его карточке отзывов больше — 18 штук. Большая их часть тоже положительные, но кроме возмущения гостей «заоблачными ценами на продукцию» и «уродливостью офисного здания», в комментариях обнаружилась интересная претензия от, по всей видимости, одного из арендаторов в адрес управляющей. Она, утверждает некая Мария, всех буквально «выживает»: не даёт зайти ни в арендованное помещение и ни даже в туалет.