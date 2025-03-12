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Posted 12 марта, 12:10

Published 12 марта, 12:10

Modified 12 марта, 12:10

Updated 12 марта, 12:10

Дождь вновь пройдёт в Белгородской области

Дожди и сильный ветер вновь придут в Белгородскую область. Но есть и хороший прогноз

12 марта 2025, 12:10
Фото: 1MI. Дождь вновь пройдёт в Белгородской области

Спасатели предупреждают белгородцев о тумане и порывистом ветре

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Новости Белгорода
Погода в Белгородской области всё больше становится похожа на мартовскую. При необычайно высокой температуре вновь пройдут дожди.

Погода в Белгородской области: прогноз на день

13 марта в регионе будет облачная с прояснениями погода. В ночь на четверг температура воздуха составит +1…+6 °С. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Днём в регионе вновь будет непривычно тепло. Столбик термометра поднимется до +13…+18 °С. Общую картину могут испортить небольшой дождь и ветер, порывы которого достигнут 16 м/с.

Также спасатели регионального МЧС предупреждают, что ночью и утром область будет окутана туманом. Из-за этого Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до девяти часов утра 13 марта.

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Погода в Белгороде

В Белгороде завтра, как и до конца недели, будет облачно. В ночь на четверг температура составит +5 °С. Днём потеплеет до +16 °С, но пройдёт небольшой дождь.

Самым тёплым днём до конца недели в городе станет пятница, когда столбик термометра поднимется до +18 °С. При этом осадков не ожидается.

Суббота в Белгороде будет дождливой, а с воскресенья, как и заявлялось ранее, начнёт холодать. Температура снизится до +4 °С днём 18 марта, возможны ночные заморозки.

Прогноз погоды для Белгорода на неделю
Прогноз погоды для Белгорода на неделю. Фото: Гидрометцентр

Из-за потепления вновь поднялась дискуссия о том, не пора ли выключать отопление. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пока этого делать не будут. Что думают сами белгородцы, узнали журналисты Бел.Ру.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Новости Белгорода#Похолодание#Белгород
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