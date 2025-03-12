Диверсанты запускали дроны из монастыря в одном из регионов РФ? Что происходит

Posted 12 марта, 16:26
Published 12 марта, 16:26
Modified 12 марта, 16:26
Updated 12 марта, 16:26
Сообщалось, что игуменья якобы прикрывала ДРГ, действующую в Карачевском Никола-Одрином женском монастыре. Под её руководством диверсанты якобы собирали дроны, которые затем запускали по регионам РФ.
Информация, которую активно пересылают в соцсетях, ложная, пишут «Брянские новости» со ссылкой на местную епархию. Россиян призвали не поддаваться на провокации.
Накануне действительно была одна из самых массированных атак БПЛА на регионы России. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ 11 марта выпустили более 300 дронов. Свыше 20 сбили в Белгородской области.