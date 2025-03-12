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Posted 12 марта, 16:26

Published 12 марта, 16:26

Modified 12 марта, 16:26

Updated 12 марта, 16:26

БПЛА

Диверсанты запускали дроны из монастыря в одном из регионов РФ? Что происходит

12 марта 2025, 16:26
Фото: Изображение Midjourney. БПЛА

В Брянской епархии опровергли фейк о диверсантах и запуске БПЛА

Сюжет
Приграничье
В Сети ранее появилась информация, что группа диверсантов действовала в Брянской области прямо из монастыря.

Сообщалось, что игуменья якобы прикрывала ДРГ, действующую в Карачевском Никола-Одрином женском монастыре. Под её руководством диверсанты якобы собирали дроны, которые затем запускали по регионам РФ.

Информация, которую активно пересылают в соцсетях, ложная, пишут «Брянские новости» со ссылкой на местную епархию. Россиян призвали не поддаваться на провокации.

Накануне действительно была одна из самых массированных атак БПЛА на регионы России. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ 11 марта выпустили более 300 дронов. Свыше 20 сбили в Белгородской области.

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#Общество#Монастырь#Брянская область#Приграничье#СВО#Диверсанты#БПЛА
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