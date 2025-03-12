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Posted 12 марта, 08:52

Published 12 марта, 08:52

Modified 12 марта, 08:54

Updated 12 марта, 08:54

Журналисты сделали тест по знанию регионализмов

Что такое козули и брушить? Узнаете, если пройдёте этот тест

12 марта 2025, 08:52
Фото: Изображение Midjourney.

Журналисты сделали тест по знанию регионализмов

От «брушить» до «козули» — знаете ли вы, что означают эти слова?

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в регионализмах соседних с Белгородской областью регионов.

Выберите наиболее подходящее значение для каждого слова или фразы.
Тест
Фото: Изображение Midjourney
Тест о главном событии мира кино: насколько хорошо вы знаете «Оскар 2025»
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#Кристина Семенчук#Язык#Тесты#Регионализмы#Белгородчина#Соседи#Белгород#Тест#Белгородская область
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