Более 13 млн рублей: белгородские семьи получили помощь за 244 приёмных ребёнка

Белгородцы усыновили 244 ребёнка в 2024 году

В 2024 году 184 семьи в Белгородской области получили единовременные выплаты за приём на воспитание 244 детей. Кто имеет право на такую поддержку и как её оформить?

В 2024 году белгородское отделение Соцфонда оказало финансовую поддержку семьям, решившим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма выплат составила более 13 млн рублей, которые были направлены 184 семьям, принявшим на воспитание 244 ребёнка. «Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью — это важная мера поддержки, призванная помочь семьям, которые берут на себя ответственность за будущее детей», — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова. Она отметила, что на получение этой выплаты имеют право граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, которые усыновили ребёнка, стали его опекуном, попечителем или приёмным родителем. Размер единовременной выплаты определён и составляет 26 941 рубль 71 копейку на каждого ребёнка, принятого в семью усыновителями, опекунами или приёмными родителями. В ситуациях, когда семья принимает на воспитание ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ребёнка старше семи лет или нескольких детей, являющихся кровными родственниками (братьями и сестрами), сумма единовременной помощи существенно возрастает и достигает 205 856 рублей 61 копейки. Для оформления единовременной выплаты требуется подать заявление: это можно сделать лично в клиентской службе Социального фонда, в электронном виде через портал «Госуслуги» либо почтовым отправлением, приложив к заявлению нотариально заверенную копию судебного решения об усыновлении. Необходимо учитывать, что заявление на получение данной выплаты следует подать не позднее шести месяцев с момента вступления в законную силу соответствующего решения. В случае, если представлен неполный пакет документов, срок рассмотрения заявки может быть увеличен до 20 рабочих дней. Напомним, ранее стало известно, что жителям региона, которые потеряли жильё, выплатят 2,5 млрд рублей. Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят 2,5 млрд рублей Узнать подробнее Читайте также: Белгородская прокуратура заставила Казахстан выплатить пособие пенсионеру-инвалиду Маткапитал и другие пособия: какие выплаты увеличили с февраля Почта России обеспечила клиентов сервисом онлайн-контроля доставки пенсий и пособий