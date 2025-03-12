Белоблводоканал наказали за недостаточное обеспечение безопасности работников

За допуск работников без прохождения обучения и проверки его знаний (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) наказание для должностных лиц составляет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей штрафа, для организации — от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.