Белоблводоканал наказали за недостаточное обеспечение безопасности работников

Posted 12 марта, 13:16
Published 12 марта, 13:16
Modified 12 марта, 13:18
Updated 12 марта, 13:18
В феврале Госинспекция труда по требованию прокуратуры проверила, как соблюдаются требования охраны труда в Белоблводоканале. По итогам обнаружено несколько нарушений, в том числе:
По итогам проверки выписаны штрафы. Общая сумма не называется, но в прокуратуре сообщили, что к ответственности привлечены сам Белоблводоканал и его должностные лица.
По статье за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) должностному лицу грозит штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, юридическому лицу — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
За допуск работников без прохождения обучения и проверки его знаний (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) наказание для должностных лиц составляет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей штрафа, для организации — от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.
В прокуратуре добавили, что всего за минувший год в Белгородской области выявили 107 несчастных случаев на производстве. 23 из них закончились гибелью работников.
В конце августа 2024 года появилась информация, что при ремонте канализационной станции в Белгороде погиб сотрудник водоканала. Об итогах расследования доложили в трудовой инспекции.