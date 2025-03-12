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Posted 12 марта, 13:16

Published 12 марта, 13:16

Modified 12 марта, 13:18

Updated 12 марта, 13:18

В прошлом году погиб сотрудник Белоблводоканала

Белоблводоканал наказали за недостаточное обеспечение безопасности работников

12 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI. В прошлом году погиб сотрудник Белоблводоканала
В учреждение пришли с внеплановой проверкой и нашли там нарушения. Как наказали водоканал?

В феврале Госинспекция труда по требованию прокуратуры проверила, как соблюдаются требования охраны труда в Белоблводоканале. По итогам обнаружено несколько нарушений, в том числе:

  • сотрудников ненадлежащим образом обеспечили средствами индивидуальной защиты;
  • были недочёты в ведении журналов регистрации несчастных случаев;
  • не проверялись знания сотрудников по охране труда и оказанию первой помощи.

По итогам проверки выписаны штрафы. Общая сумма не называется, но в прокуратуре сообщили, что к ответственности привлечены сам Белоблводоканал и его должностные лица.

По статье за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) должностному лицу грозит штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, юридическому лицу — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

За допуск работников без прохождения обучения и проверки его знаний (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) наказание для должностных лиц составляет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей штрафа, для организации — от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.

В прокуратуре добавили, что всего за минувший год в Белгородской области выявили 107 несчастных случаев на производстве. 23 из них закончились гибелью работников.

В конце августа 2024 года появилась информация, что при ремонте канализационной станции в Белгороде погиб сотрудник водоканала. Об итогах расследования доложили в трудовой инспекции.

Трудовая инспекция расследовала дело о гибели сотрудника водоканала в Белгороде
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#Общество#Белгородская область#Охрана труда#Белгород#Белоблводоканал
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