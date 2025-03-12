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Posted 12 марта, 08:40

Published 12 марта, 08:40

Modified 12 марта, 08:42

Updated 12 марта, 08:42

«Сердце Белгорода»

Белгородцев зовут высказаться по поводу установки памятника погибшим от обстрелов

12 марта 2025, 08:40
Фото: bel.ru. «Сердце Белгорода»
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Новости Белгорода
Общественные слушания пройдут уже в ближайшую субботу. Проведут их возле «Сердца Белгорода».

В Белгороде запланировали обсуждения по поводу установки памятника погибшим от обстрелов горожанам. Мэрия приглашает всех желающих.

Общественные слушания запланированы на эту пятницу, 14 марта. Сбор — у кинотеатра «Победа». Начнутся обсуждения в 18:00.

Мемориал, посвящённый погибшим при обстрелах белгородцам, планировали открыть ко Дню Победы. При этом установить его хотят на месте народного мемориала — на месте инсталляции «Сердце Белгорода».

Это решение одобрили далеко не все горожане. Белгородцы попросили найти для установки мемориала новое место, а израненное сердце оставить на месте — в память о страшных событиях, произошедших 30 декабря 2023 года.

Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь считает, что существующий арт-объект может скоро разрушиться, что «будет позором для всех».

Новый памятник разработал скульптор, член Московского союза художников Андрей Коробцов.

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Общественные слушания#Сердце Белгорода
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