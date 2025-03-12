Белгородцев зовут высказаться по поводу установки памятника погибшим от обстрелов

Posted 12 марта, 08:40
Published 12 марта, 08:40
Modified 12 марта, 08:42
Updated 12 марта, 08:42
В Белгороде запланировали обсуждения по поводу установки памятника погибшим от обстрелов горожанам. Мэрия приглашает всех желающих.
Общественные слушания запланированы на эту пятницу, 14 марта. Сбор — у кинотеатра «Победа». Начнутся обсуждения в 18:00.
Мемориал, посвящённый погибшим при обстрелах белгородцам, планировали открыть ко Дню Победы. При этом установить его хотят на месте народного мемориала — на месте инсталляции «Сердце Белгорода».
Это решение одобрили далеко не все горожане. Белгородцы попросили найти для установки мемориала новое место, а израненное сердце оставить на месте — в память о страшных событиях, произошедших 30 декабря 2023 года.
Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь считает, что существующий арт-объект может скоро разрушиться, что «будет позором для всех».
Новый памятник разработал скульптор, член Московского союза художников Андрей Коробцов.