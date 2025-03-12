Белгородский завод «Белаци» отчитался о миллиардной выручке за 2024 год

Кроме ПАО «Белаци», о выручке за прошедший год также уже отчитались АО «ГПК» Гусевых и ПАО «Колос». До них отчётность сформировали ещё несколько компаний, часть из которых на данный момент остаётся самыми богатыми по итогам прошедшего года.