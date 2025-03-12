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Posted 12 марта, 06:26

Published 12 марта, 06:26

Modified 12 марта, 06:28

Updated 12 марта, 06:28

Отчёты компаний за 2024 год

Белгородский завод «Белаци» отчитался о миллиардной выручке за 2024 год

12 марта 2025, 06:26
Фото: Изображение Midjourney. Отчёты компаний за 2024 год

ПАО «Белаци» поделилось финансовыми успехами за прошедший год

Сюжет
Новости Белгорода
Компания по итогам 2024 года достигла выручки свыше 1,7 миллиарда рублей и чистых активов в более 830 миллионов.

ПАО «Белаци» существует на рынке с 23 декабря 1992 года, т. е. уже 32 года. Генеральным директором сейчас является Сергей Коротких, а с 10 декабря 2002 года по 2 сентября 2021 года директором компании числился Яков Певзнер.

При этом 63,32% доли УК принадлежат свердловскому ПАО «Ураласбест», которое в 2021 году купило «Белгородасбестоцемент». Кроме головной компании, есть пять физических лиц, имеющих доли. Самый большой процент владения — 7,1.

За предыдущий год компании удалось выручить 1 млрд 771 млн 872 тысячи рублей, чистая прибыль составила 77 млн 147 тысячи рублей, а чистые активы — 830 млн 319 тысяч рублей.

За последний год, как указано в отчёте СПАРК, в 2024 году «Белаци» объектом проверок не становился. Также указано, что компания является участником двух актуальных арбитражных дел.

Кроме ПАО «Белаци», о выручке за прошедший год также уже отчитались АО «ГПК» Гусевых и ПАО «Колос». До них отчётность сформировали ещё несколько компаний, часть из которых на данный момент остаётся самыми богатыми по итогам прошедшего года.

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