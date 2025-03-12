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Posted 12 марта, 07:09

Published 12 марта, 07:09

Modified 12 марта, 07:11

Updated 12 марта, 07:11

Суд рассмотрел дело о спорных комментариях

Белгородец опубликовал комментарии, унижающие военных и русских, и попал под суд

12 марта 2025, 07:09
Фото: 1MI. Суд рассмотрел дело о спорных комментариях
Сюжет
Штраф
Сообщения в соцсетях силовики заметили 9 мая прошлого года. Против жителя Шебекино завели административное дело.

Мужчина опубликовал в соцсетях комментарии, «направленные на унижение достоинства». Согласно материалам Шебекинского районного суда, речь идёт о военных и о группе лиц, «выделенных по национальному признаку — русские».

Публикации сотрудник ФСБ заметил 9 мая 2024 года. Выяснилось, что комментарии оставил житель Шебекино.

В суд передали административное дело по статье за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Мужчина признал себя виновным.

С ним согласился и суд. В итоге шебекинцу назначили 15 тыс. рублей административного штрафа.

В конце прошлого года в Белгороде наказали мужчину, расклеившего листовки о якобы готовящихся авианалётах на город. Уроженцу Луганской области назначили 30 тыс. рублей штрафа.

Белгородца оштрафовали за экстремистские комментарии в соцсетях
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#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Шебекино#Суд#Белгород
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