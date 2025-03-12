Белгородец опубликовал комментарии, унижающие военных и русских, и попал под суд

Posted 12 марта, 07:09
Published 12 марта, 07:09
Modified 12 марта, 07:11
Updated 12 марта, 07:11
Мужчина опубликовал в соцсетях комментарии, «направленные на унижение достоинства». Согласно материалам Шебекинского районного суда, речь идёт о военных и о группе лиц, «выделенных по национальному признаку — русские».
Публикации сотрудник ФСБ заметил 9 мая 2024 года. Выяснилось, что комментарии оставил житель Шебекино.
В суд передали административное дело по статье за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Мужчина признал себя виновным.
С ним согласился и суд. В итоге шебекинцу назначили 15 тыс. рублей административного штрафа.
В конце прошлого года в Белгороде наказали мужчину, расклеившего листовки о якобы готовящихся авианалётах на город. Уроженцу Луганской области назначили 30 тыс. рублей штрафа.