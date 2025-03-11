Зона променада с бассейном и лежаками появится в Белгороде

Posted 11 марта, 08:31
Published 11 марта, 08:31
Modified 11 марта, 08:31
Updated 11 марта, 08:31
В парке «Берега» продолжается работа над второй очередью благоустройства. Во время прямого эфира белгородка спросила мэра Валентина Демидова, что появится на правом берегу реки Северский Донец. Градоначальник рассказал о планах и подтвердил, что проект уже утверждён.
На правом берегу обустроят прогулочные и велосипедные маршруты, а благоустроенная территория закольцует пляж. Важным объектом станет реконструированный павильон «Закаливание», который уже пользуется популярностью у горожан. Для активного отдыха установят воркаут-зоны, тренажёры, новую волейбольную площадку. Откроется пункт проката катамаранов, сапов и, возможно, велосипедов.
Одним из самых необычных объектов станет прогулочная зона (променада) над водой с бассейном и шезлонгами. Пляж оборудуют спасательными вышками, раздевалками, душевыми, шезлонгами, зонтиками и общественными туалетами с комнатой матери и ребёнка. На правом берегу также появится ландшафтный парк с озеленением, зоны общепита и детские площадки.
Напомним, что ранее на уход за клумбами на «Берегах» выделили почти 19 млн. А ещё в парке появились скульптуры в виде черепашек и героев известного советского мультфильма. На их создание и установку потратили более 3,5 млн рублей. В мэрии заявили, что возможность установки дополнительных арт-объектов рассматривается.