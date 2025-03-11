Зона променада с бассейном и лежаками появится в Белгороде

Напомним, что ранее на уход за клумбами на «Берегах» выделили почти 19 млн. А ещё в парке появились скульптуры в виде черепашек и героев известного советского мультфильма. На их создание и установку потратили более 3,5 млн рублей. В мэрии заявили, что возможность установки дополнительных арт-объектов рассматривается.