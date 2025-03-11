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Posted 11 марта, 08:31

Published 11 марта, 08:31

Modified 11 марта, 08:31

Updated 11 марта, 08:31

Парк «Берега»

Зона променада с бассейном и лежаками появится в Белгороде

11 марта 2025, 08:31
Фото: bel.ru. Парк «Берега»

Мэр Белгорода рассказал, что планируют сделать во вторую очередь на «Берегах»

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Новости Белгорода
Что сделают на правом берегу Северского Донца в новом парке «Берега»?

В парке «Берега» продолжается работа над второй очередью благоустройства. Во время прямого эфира белгородка спросила мэра Валентина Демидова, что появится на правом берегу реки Северский Донец. Градоначальник рассказал о планах и подтвердил, что проект уже утверждён.

На правом берегу обустроят прогулочные и велосипедные маршруты, а благоустроенная территория закольцует пляж. Важным объектом станет реконструированный павильон «Закаливание», который уже пользуется популярностью у горожан. Для активного отдыха установят воркаут-зоны, тренажёры, новую волейбольную площадку. Откроется пункт проката катамаранов, сапов и, возможно, велосипедов.

Одним из самых необычных объектов станет прогулочная зона (променада) над водой с бассейном и шезлонгами. Пляж оборудуют спасательными вышками, раздевалками, душевыми, шезлонгами, зонтиками и общественными туалетами с комнатой матери и ребёнка. На правом берегу также появится ландшафтный парк с озеленением, зоны общепита и детские площадки.

Напомним, что ранее на уход за клумбами на «Берегах» выделили почти 19 млн. А ещё в парке появились скульптуры в виде черепашек и героев известного советского мультфильма. На их создание и установку потратили более 3,5 млн рублей. В мэрии заявили, что возможность установки дополнительных арт-объектов рассматривается.

Белгородские «Берега» продолжают «требовать» денег: уход за клумбами оценили в 19 млн
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Берега#Парк «Берега»
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