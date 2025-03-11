Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны в районе Царицыно

Заммэра Москвы рассказал, что на части территории бывшей промзоны Котляково появится комфортное городское пространство, отвечающее задачам программы реновации. План нового жилого квартала включает современные многоэтажки и объекты общественно-социального назначения. Столичные власти уже назначили оператора проекта, который планируется реализовать в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ. В целом на участке построят 210,5 тысячи квадратных метров недвижимости разного назначения. На первых этажах ЖК заработают магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря этому программа реновации в Москве ускорится. Кроме того, в городе появится 1,2 тысячи рабочих мест. На реализацию проекта потребуется 65,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает mos.ru.