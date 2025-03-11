Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны в районе Царицыно

Posted 11 марта, 17:45
Published 11 марта, 17:45
Modified 11 марта, 17:55
Updated 11 марта, 17:55
Работы пройдут на территории площадью 10,31 гектара, из них 8,07 гектара будут реорганизованы в рамках программы КРТ. Участок расположен в Южном административном округе на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара, поблизости от платформы Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги. Проект планировки территории уже утвержден.
Заммэра Москвы рассказал, что на части территории бывшей промзоны Котляково появится комфортное городское пространство, отвечающее задачам программы реновации. План нового жилого квартала включает современные многоэтажки и объекты общественно-социального назначения. Столичные власти уже назначили оператора проекта, который планируется реализовать в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ. В целом на участке построят 210,5 тысячи квадратных метров недвижимости разного назначения. На первых этажах ЖК заработают магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря этому программа реновации в Москве ускорится. Кроме того, в городе появится 1,2 тысячи рабочих мест. На реализацию проекта потребуется 65,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает mos.ru.
Согласно информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента горимущества Максимом Гаманом, общая площадь строящихся по программе КРТ жилых домов составит 165,3 тысячи квадратных метров. Планом предусмотрено создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью 17,9 тысячи квадратных метров. На территории построят две новых улицы местного значения и реконструируют две улицы районного значения общей протяженностью 1,29 километра. На площади около 0,5 гектара будет произведено озеленение.
В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой общей площадью более 107 тысяч квадратных метров смогут заселиться 3,9 тысячи горожан. В оснащение домов входит автоматизированная система контроля и учета потребления энергии. Она позволяет значительно сократить расходы на коммунальные платежи.
В настоящее время в российской столице на площади около 4,2 тысячи гектаров реализуется 302 проекта КРТ. Работа по проектам выполняется в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее рассказал о строительстве и реконструкции дорог по программе КРТ.
Возведение объектов социального назначения в Москве отвечает целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».