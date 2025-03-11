За 2024 год белгородский «Колос» перешагнул порог выручки в два миллиарда рублей

Posted 11 марта, 06:49
Published 11 марта, 06:49
Modified 11 марта, 06:51
Updated 11 марта, 06:51
ПАО «Колос» отчиталось о выручке в 2 млрд 124 млн 911 тыс. рублей за прошлый год. А вот чистая прибыль и чистые активы по итогу 2024 года составили 122,917 млн и 746,986 млн рублей соответственно.
Управляющей компанией фирмы с 26 октября 2017 года является АПК «Стойленская Нива». Кроме того, с декабря 2023 года московский «МК-Холдинг» стал владельцем 80,13% акций ПАО «Колос».
Согласно документам СПАРК, компания является участником двух арбитражных дел.
Само ПАО «Колос» было зарегистрировано 21 января 1993 года.
Также о заработанной выручке отчиталась АО «ГПК» Гусевых, которые владеют старооскольской конфетной фабрикой.