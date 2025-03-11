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Posted 11 марта, 06:49

Published 11 марта, 06:49

Modified 11 марта, 06:51

Updated 11 марта, 06:51

Производство хлебобулочных изделий

За 2024 год белгородский «Колос» перешагнул порог выручки в два миллиарда рублей

11 марта 2025, 06:49
Фото: 1MI. Производство хлебобулочных изделий

ПАО «Колос» отчиталось о выручке в 2,1 млрд рублей за прошлый год

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Новости Белгорода
За 2024 год ПАО «Колос» выручило 2,1 млрд рублей, чистые активы составили более 746 млн рублей. В конце 2023 года 80,13% акций «Колоса» перешли к «МК-Холдингу».

ПАО «Колос» отчиталось о выручке в 2 млрд 124 млн 911 тыс. рублей за прошлый год. А вот чистая прибыль и чистые активы по итогу 2024 года составили 122,917 млн и 746,986 млн рублей соответственно.

Управляющей компанией фирмы с 26 октября 2017 года является АПК «Стойленская Нива». Кроме того, с декабря 2023 года московский «МК-Холдинг» стал владельцем 80,13% акций ПАО «Колос».

Согласно документам СПАРК, компания является участником двух арбитражных дел.

Само ПАО «Колос» было зарегистрировано 21 января 1993 года.

Также о заработанной выручке отчиталась АО «ГПК» Гусевых, которые владеют старооскольской конфетной фабрикой.

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