Вынесен приговор участнице истории о взятке в 10 млн рублей для Белоблводоканала

Posted 11 марта, 14:25
Published 11 марта, 14:25
Modified 11 марта, 14:27
Updated 11 марта, 14:27
Суд вынес приговор исполнительному директору одной из коммерческих организаций. Её подозревали в даче взятки группой лиц через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Речь идёт о 10 млн рублей, которые предназначались должностным лицам Белоблводоканала.
Женщину приговорили к штрафу 2,2 млн рублей. Приговор ещё не вступил в силу. Ранее сообщалось, что она заключила соглашение о сотрудничестве, уточнили в прокуратуре.
Установлено, что 10 млн рублей, переданные в феврале 2023 года, предназначались для того, чтобы в водоканале без препятствий приняли работы по строительству очистных сооружений. Деньги через посредника передавали исполнительный и гендиректор компании.
Напомним, что на момент передачи взятки Белоблводоканал возглавлял Александр Николаев. В конце 2024 года его задержали по подозрению в получении взяток на сумму 19 млн рублей.