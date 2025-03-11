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Posted 11 марта, 14:25

Published 11 марта, 14:25

Modified 11 марта, 14:27

Updated 11 марта, 14:27

Взятку передали через посредника

Вынесен приговор участнице истории о взятке в 10 млн рублей для Белоблводоканала

11 марта 2025, 14:25
Фото: 1MI. Взятку передали через посредника
Наказание назначили исполнительному директору одной из компаний. Ранее она заключила соглашение о сотрудничестве.

Суд вынес приговор исполнительному директору одной из коммерческих организаций. Её подозревали в даче взятки группой лиц через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Речь идёт о 10 млн рублей, которые предназначались должностным лицам Белоблводоканала.

Женщину приговорили к штрафу 2,2 млн рублей. Приговор ещё не вступил в силу. Ранее сообщалось, что она заключила соглашение о сотрудничестве, уточнили в прокуратуре.

Установлено, что 10 млн рублей, переданные в феврале 2023 года, предназначались для того, чтобы в водоканале без препятствий приняли работы по строительству очистных сооружений. Деньги через посредника передавали исполнительный и гендиректор компании.

Напомним, что на момент передачи взятки Белоблводоканал возглавлял Александр Николаев. В конце 2024 года его задержали по подозрению в получении взяток на сумму 19 млн рублей.

Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки
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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Белоблводоканал
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