В музее Белгорода показывают миниатюрные мобилизацию и ракетную опасность

Posted 11 марта, 17:15
Published 11 марта, 17:15
Modified 11 марта, 17:15
Updated 11 марта, 17:15
В пятницу, 7 марта, в историко-краеведческом музее областного центра открылась выставка «История в миниатюре». Посетители смогут осмотреть миниатюрные диорамы, сделанные уроженцем Белгорода.
Денис Сьянов представил работы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также есть истории о мирном времени с юмористическими сюжетами.
Среди работ — диорамы «Мобилизация-2022», «Ракетная опасность», «Урожай», «Царевна-лягушка» и другие.
Возрастное ограничение: 6+.
Напомним, что в Белгороде открывали ещё несколько выставок: «Укрытие» и «Такое небо». Обе повествуют о жизни приграничного региона. Их могут посещать жители любых возрастов.