bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 17:15

Published 11 марта, 17:15

Modified 11 марта, 17:15

Updated 11 марта, 17:15

Фото с выставки

В музее Белгорода показывают миниатюрные мобилизацию и ракетную опасность

11 марта 2025, 17:15
Фото: сайт музея. Фото с выставки

События СВО в миниатюре покажут белгородцам в рамках выставки

Сюжет
Новости Белгорода
Выставка проходит в историко-краеведческом музее, сообщили на официальном сайте учреждения.

В пятницу, 7 марта, в историко-краеведческом музее областного центра открылась выставка «История в миниатюре». Посетители смогут осмотреть миниатюрные диорамы, сделанные уроженцем Белгорода.

Денис Сьянов представил работы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также есть истории о мирном времени с юмористическими сюжетами.

Среди работ — диорамы «Мобилизация-2022», «Ракетная опасность», «Урожай», «Царевна-лягушка» и другие.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото с выставки
Фото с выставки
Фото с выставки
Фото с выставки. Фото: сайт Белгородского историко-краеведческого музея

Напомним, что в Белгороде открывали ещё несколько выставок: «Укрытие» и «Такое небо». Обе повествуют о жизни приграничного региона. Их могут посещать жители любых возрастов.

«Скажешь Бог, а слышится „отбой“»: в Белгороде открыли выставку о жизни во время СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Про страхи и минуты радости: белгородцев зовут на необычную выставку «Укрытие»Спустя неделю организаторы забрали из белгородского ТРЦ сбежавшего с выставки котаРЖД открыли выставку «БАМ: эстафета поколений» в Государственной думе РФ
#Александра Склярова#Белгородская область#Культура#Выставка#Новости Белгорода#Белгород#Миниатюры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика