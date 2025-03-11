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Posted 11 марта, 16:16

Published 11 марта, 16:16

Modified 11 марта, 16:18

Updated 11 марта, 16:18

В белгородском приграничье из-за обстрелов пострадала водонапорная башня

В белгородском приграничье из-за обстрелов пострадала водонапорная башня

11 марта 2025, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.
Губернатор Белгородской области проверил ход работ по восстановлению водоснабжения в Шебекинском округе, где из-за обстрелов пострадала водонапорная башня.

Вячеслав Гладков проинспектировал ход восстановительных работ в Шебекинском округе, посетив как сам Шебекино, так и несколько приграничных сёл. Из соображений безопасности, дабы не провоцировать противника, названия населённых пунктов не разглашаются.

Основное внимание в ходе рабочей поездки было уделено объектам, пострадавшим от обстрелов. По всем домам и социальным учреждениям, требующим восстановления, определены подрядчики, и работы ведутся в соответствии с графиком.

«По одному дому задача главы округа и подрядчика — разобраться с недоделками», — подчеркнул Гладков, акцентируя внимание на качестве выполняемых работ.

Одной из ключевых точек маршрута стала территория, где был зафиксирован сбой в системе водоснабжения. Вопрос касался, в первую очередь, водонапорной башни. Губернатор поручил руководителю Белоблводоканала выехать на место и разобраться в ситуации. Результаты проверки не заставили ждать — зафиксировано пробитие скважины. «Уже доложил, что устранят», — отметил Гладков.

Помимо восстановления объектов, в ходе поездки были подняты и другие важные для жителей вопросы. Так, была обозначена необходимость засыпать щебнем проблемный участок дороги, а также провести очистку водоотводных каналов, которые забились грязью.

«Вода сейчас заходит в огороды и жилые дома, это вызывает возмущение жителей», — пояснил Гладков. Работы будут выполнены в ближайшее время.

Кроме того, запланирована выдача продуктовых наборов в одном из населённых пунктов.

Напомним, не так давно из-за обстрелов в Шебекино погиб один человек. 

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жители#Белгород#Восстановление#Глаков
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