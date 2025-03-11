В белгородском приграничье из-за обстрелов пострадала водонапорная башня

Одной из ключевых точек маршрута стала территория, где был зафиксирован сбой в системе водоснабжения. Вопрос касался, в первую очередь, водонапорной башни. Губернатор поручил руководителю Белоблводоканала выехать на место и разобраться в ситуации. Результаты проверки не заставили ждать — зафиксировано пробитие скважины. «Уже доложил, что устранят», — отметил Гладков.