В белгородском приграничье из-за обстрелов пострадала водонапорная башня

Posted 11 марта, 16:16
Published 11 марта, 16:16
Modified 11 марта, 16:18
Updated 11 марта, 16:18
Вячеслав Гладков проинспектировал ход восстановительных работ в Шебекинском округе, посетив как сам Шебекино, так и несколько приграничных сёл. Из соображений безопасности, дабы не провоцировать противника, названия населённых пунктов не разглашаются.
Основное внимание в ходе рабочей поездки было уделено объектам, пострадавшим от обстрелов. По всем домам и социальным учреждениям, требующим восстановления, определены подрядчики, и работы ведутся в соответствии с графиком.
«По одному дому задача главы округа и подрядчика — разобраться с недоделками», — подчеркнул Гладков, акцентируя внимание на качестве выполняемых работ.
Одной из ключевых точек маршрута стала территория, где был зафиксирован сбой в системе водоснабжения. Вопрос касался, в первую очередь, водонапорной башни. Губернатор поручил руководителю Белоблводоканала выехать на место и разобраться в ситуации. Результаты проверки не заставили ждать — зафиксировано пробитие скважины. «Уже доложил, что устранят», — отметил Гладков.
Помимо восстановления объектов, в ходе поездки были подняты и другие важные для жителей вопросы. Так, была обозначена необходимость засыпать щебнем проблемный участок дороги, а также провести очистку водоотводных каналов, которые забились грязью.
«Вода сейчас заходит в огороды и жилые дома, это вызывает возмущение жителей», — пояснил Гладков. Работы будут выполнены в ближайшее время.
Кроме того, запланирована выдача продуктовых наборов в одном из населённых пунктов.
Напомним, не так давно из-за обстрелов в Шебекино погиб один человек.