В Белгороде который год не могут найти деньги на ремонт опасного детского городка

Детская площадка в Парке Победы Белгорода, расположенная рядом с «Лентой», остаётся в ужасном состоянии уже несколько лет. Деревянный городок закрыли после происшествий: один ребёнок повредил ногу из-за отсутствующей ступеньки, а другой пострадал, когда на него обрушилась стена. Семилетнему белгородцу потребовалась операция после такого инцидента.