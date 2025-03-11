В Белгороде который год не могут найти деньги на ремонт опасного детского городка

Posted 11 марта, 12:04
Published 11 марта, 12:04
Modified 11 марта, 12:04
Updated 11 марта, 12:04
Жители Белгорода обеспокоены состоянием деревянного детского городка в парке Победы. Площадка находится в удручающем состоянии.
«Отсутствует много элементов, везде мусор, битое стекло и нерабочие локации», — рассказал один из белгородцев, приложив фото.
Горожанин подчеркнул, что для безопасности детей важно привести территорию в порядок, а не закрывать её. По его словам, площадка в центре города должна быть комфортной для детей.
На эти замечания отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что планируется капитальный ремонт детского городка:
«Специалисты информируют меня, что проведение капитального ремонта детского деревянного городка в парке Победы планируется после определения источников финансирования».
Детская площадка в Парке Победы Белгорода, расположенная рядом с «Лентой», остаётся в ужасном состоянии уже несколько лет. Деревянный городок закрыли после происшествий: один ребёнок повредил ногу из-за отсутствующей ступеньки, а другой пострадал, когда на него обрушилась стена. Семилетнему белгородцу потребовалась операция после такого инцидента.
Площадку закрывали на ремонт, но он не помог. Мэрия города в 2024 году сообщила, что полноценная реконструкция объекта запланирована на 2025 год и позже из-за отсутствия финансирования.