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Posted 11 марта, 12:04

Published 11 марта, 12:04

Modified 11 марта, 12:04

Updated 11 марта, 12:04

Детская площадка в Парке Победы

В Белгороде который год не могут найти деньги на ремонт опасного детского городка

11 марта 2025, 12:04
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова. Детская площадка в Парке Победы

Белгородцы просят обратить внимание на состояние детского городка в парке Победы

Сюжет
Новости Белгорода
Когда наконец-то отремонтируют проблемный детский городок в центре города?

Жители Белгорода обеспокоены состоянием деревянного детского городка в парке Победы. Площадка находится в удручающем состоянии.

«Отсутствует много элементов, везде мусор, битое стекло и нерабочие локации», — рассказал один из белгородцев, приложив фото.

Горожанин подчеркнул, что для безопасности детей важно привести территорию в порядок, а не закрывать её. По его словам, площадка в центре города должна быть комфортной для детей.

Детская площадка в Парке Победы
Детская площадка в Парке Победы
Детская площадка в Парке Победы. Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

На эти замечания отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что планируется капитальный ремонт детского городка:

«Специалисты информируют меня, что проведение капитального ремонта детского деревянного городка в парке Победы планируется после определения источников финансирования».

Детская площадка в Парке Победы Белгорода, расположенная рядом с «Лентой», остаётся в ужасном состоянии уже несколько лет. Деревянный городок закрыли после происшествий: один ребёнок повредил ногу из-за отсутствующей ступеньки, а другой пострадал, когда на него обрушилась стена. Семилетнему белгородцу потребовалась операция после такого инцидента.

Площадку закрывали на ремонт, но он не помог. Мэрия города в 2024 году сообщила, что полноценная реконструкция объекта запланирована на 2025 год и позже из-за отсутствия финансирования.

Проблемный детский городок в Белгороде не планируют ремонтировать в этом году
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