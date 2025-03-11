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Posted 11 марта, 16:12

Published 11 марта, 16:12

Modified 11 марта, 16:12

Updated 11 марта, 16:12

Нутрия

Услышал песню про бобра? Маленькое лохматое животное напугало белгородцев в магазине

11 марта 2025, 16:12
Фото: скриншот из видео управления Экоохотнадзора Белгородской области. Нутрия

Лесной гость заглянул в магазин техники в Белгородской области

Сюжет
Дикие животные
В магазине в центре Ивни зверёк, похожий на бобра, устроил переполох. Что с ним теперь?

В магазине в центре Ивни заметили нутрию, которую сначала приняли за бобра. Инспектор Экоохотнадзора получил десятки звонков от местных жителей, полиции и диспетчерской службы.

Зверёк пробрался в магазин бытовой техники и устроил там настоящий беспорядок. Инспектор оперативно прибыл на место, отловил нутрию специальным оборудованием и выпустил в охотничье хозяйство у реки Ивня, сообщает управление Экоохотнадзора по Белгородской области. Там ей будет комфортнее, ведь эти животные отлично чувствуют себя в воде. Посмотреть на зверька можно тут.

В последние годы популяция нутрий в регионе растёт благодаря мягким зимам и достатку корма.

Нутрии — это крупные водные грызуны, также известные как койпу или болотные крысы. Они обитают в пресноводных водоёмах и ведут полуводный образ жизни. Животные быстро размножаются, питаются растительностью и подрывают берега водоёмов, способствуя эрозии. Несмотря на вред, нутрий разводят на фермах ради меха и диетического мяса.

Ранее жители Белгорода жаловались, что бобры на Везёлке уничтожают деревья у УСК Хоркиной, ставя под угрозу зону отдыха.

Бобры уничтожают деревья возле УСК Хоркиной в Белгороде
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#Анна Селищева#Ивня#Бобры#Животные#Белгород#Белгородская область#Дикие животные#Нутрия#Общество
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