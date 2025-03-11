Услышал песню про бобра? Маленькое лохматое животное напугало белгородцев в магазине

Зверёк пробрался в магазин бытовой техники и устроил там настоящий беспорядок. Инспектор оперативно прибыл на место, отловил нутрию специальным оборудованием и выпустил в охотничье хозяйство у реки Ивня, сообщает управление Экоохотнадзора по Белгородской области. Там ей будет комфортнее, ведь эти животные отлично чувствуют себя в воде. Посмотреть на зверька можно тут.