Тест о главном событии мира кино: насколько хорошо вы знаете «Оскар 2025»

Вот и прошло долгожданное событие в мире кино — церемония вручения «Оскара» 2025 года. В этом году Американская академия кино смогла удивить весь мир. Сразу в нескольких странах смогли отметить первые номинации в истории: где-то — фильмов, а где-то — актёров. Мы подготовили небольшой тест о главной кинопремии. Насколько вы в курсе всех событий и победителей этого года? Проверьте свои знания или интуицию.