Тест о главном событии мира кино: насколько хорошо вы знаете «Оскар 2025»

Posted 11 марта, 14:45
Published 11 марта, 14:45
Modified 11 марта, 14:47
Updated 11 марта, 14:47
Вот и прошло долгожданное событие в мире кино — церемония вручения «Оскара» 2025 года. В этом году Американская академия кино смогла удивить весь мир. Сразу в нескольких странах смогли отметить первые номинации в истории: где-то — фильмов, а где-то — актёров. Мы подготовили небольшой тест о главной кинопремии. Насколько вы в курсе всех событий и победителей этого года? Проверьте свои знания или интуицию.
Следили ли вы за каждой новостью о прошедшей кинопремии или случайно наткнулись на громкие заголовки? Проверьте себя с помощью теста, где необходимо выбрать один из трёх вариантов ответа.