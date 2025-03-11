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Posted 11 марта, 14:45

Published 11 марта, 14:45

Modified 11 марта, 14:47

Updated 11 марта, 14:47

Тест о главном событии мира кино: насколько хорошо вы знаете «Оскар 2025»

Тест о главном событии мира кино: насколько хорошо вы знаете «Оскар 2025»

11 марта 2025, 14:45
Фото: Kevin Winter. Getty Images.
Вы занимали место в первом ряду на трансляции или лениво листали ленту новостей в ночь перед главной кинопремии мира — «Оскар 2025»? Проверьте себя с помощью теста.

Вот и прошло долгожданное событие в мире кино — церемония вручения «Оскара» 2025 года. В этом году Американская академия кино смогла удивить весь мир. Сразу в нескольких странах смогли отметить первые номинации в истории: где-то — фильмов, а где-то — актёров. Мы подготовили небольшой тест о главной кинопремии. Насколько вы в курсе всех событий и победителей этого года? Проверьте свои знания или интуицию.

Оскар 2025: тест на знатока кинопремии
Тест
Фото: Kevin Winter. Getty Images

Следили ли вы за каждой новостью о прошедшей кинопремии или случайно наткнулись на громкие заголовки? Проверьте себя с помощью теста, где необходимо выбрать один из трёх вариантов ответа.

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#Алёна Мальцева#Тесты#Общество#Кино#Премия#Тест#Оскар#2025
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