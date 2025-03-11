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Posted 11 марта, 08:13

Published 11 марта, 08:13

Modified 11 марта, 08:15

Updated 11 марта, 08:15

Последствия пожара

Тела двоих мужчин нашли после пожаров в Белгородской области

11 марта 2025, 08:13
Фото: 1MI. Последствия пожара
Сюжет
Пожар
Всего за сутки в регионе зарегистрировали восемь пожаров. Два из них — со смертельным исходом.

За сутки в Белгородской области зарегистрировали восемь возгораний, два из них — в жилых домах.

В Белгороде на улице Князя Трубецкого горела квартира, пострадали кухня и коридор. Причина — неосторожное обращение с огнём.

В селе Новый Путь Красненского района сгорел дом, погиб 58-летний мужчина. Предположительно, пожар начался из-за курения.

В Дмитриевке Шебекинского округа полностью выгорел вагончик, внутри нашли тело 58-летнего мужчины. Причины уточняются.

Также пожарные четыре раза тушили горевшую траву. В Покровке Ивнянского района обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.

Напомним, что за прошлую неделю в области произошло 29 пожаров по разным причинам. Есть погибшие.

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