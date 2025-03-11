Тела двоих мужчин нашли после пожаров в Белгородской области

Posted 11 марта, 08:13
Published 11 марта, 08:13
Modified 11 марта, 08:15
Updated 11 марта, 08:15
За сутки в Белгородской области зарегистрировали восемь возгораний, два из них — в жилых домах.
В Белгороде на улице Князя Трубецкого горела квартира, пострадали кухня и коридор. Причина — неосторожное обращение с огнём.
В селе Новый Путь Красненского района сгорел дом, погиб 58-летний мужчина. Предположительно, пожар начался из-за курения.
В Дмитриевке Шебекинского округа полностью выгорел вагончик, внутри нашли тело 58-летнего мужчины. Причины уточняются.
Также пожарные четыре раза тушили горевшую траву. В Покровке Ивнянского района обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.
Напомним, что за прошлую неделю в области произошло 29 пожаров по разным причинам. Есть погибшие.