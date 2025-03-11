Студент покорил «Систему»: разработка для комфортной жизни признана лучшей

В рамках конкурса авторы проектов-победителей получат стипендию на протяжении пяти месяцев: студенты СПО будут получать по 10 000 рублей ежемесячно, а студенты вузов — по 25 000 рублей ежемесячно. Кроме того, стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, а также пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта.