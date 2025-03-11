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Posted 11 марта, 14:21

Published 11 марта, 14:21

Modified 11 марта, 14:23

Updated 11 марта, 14:23

Студент покорил «Систему»: разработка для комфортной жизни признана лучшей

Студент покорил «Систему»: разработка для комфортной жизни признана лучшей

11 марта 2025, 14:21
Фото: МТС.
Владислав Костин, студент Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, стал одним из победителей Стипендиального конкурса «Система», получив признание и поддержку за инновационную разработку для повышения качества жизни.

МТС совместно с благотворительным фондом «Система» подвели итоги Стипендиального конкурса «Система», выбрав лучших из лучших — 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 российских регионов.

Победители получат финансовую и методическую поддержку для реализации своих проектов, а также уникальную возможность получить первый профессиональный опыт в компаниях-партнёрах программы, включая МТС.

В числе лауреатов — студент Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, Владислав Костин. Его проект, представленный в направлении «Технологии для комфортной жизни», которое курирует цифровая экосистема МТС в рамках стипендиального конкурса, впечатлил жюри своей инновационностью и практической ценностью.

Владислав разработал самоходную аккумуляторную тачку с электроприводом, оснащённую системой управления и искусственным интеллектом (ИИ). Этот умный помощник обеспечивает безопасность и удобство использования

«Мы рады поддерживать таланты, чьи проекты направлены на улучшение качества жизни. Для нас, как для соорганизатора, важно, что „цифра“ нашла свое отражение буквально в каждом из направлений конкурса», — отмечает Ольга Юркова, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС.

В рамках конкурса авторы проектов-победителей получат стипендию на протяжении пяти месяцев: студенты СПО будут получать по 10 000 рублей ежемесячно, а студенты вузов — по 25 000 рублей ежемесячно. Кроме того, стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, а также пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стипендия#Мтс#Система#Белгород
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