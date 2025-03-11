Студент покорил «Систему»: разработка для комфортной жизни признана лучшей

Posted 11 марта, 14:21
Published 11 марта, 14:21
Modified 11 марта, 14:23
Updated 11 марта, 14:23
МТС совместно с благотворительным фондом «Система» подвели итоги Стипендиального конкурса «Система», выбрав лучших из лучших — 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 российских регионов.
Победители получат финансовую и методическую поддержку для реализации своих проектов, а также уникальную возможность получить первый профессиональный опыт в компаниях-партнёрах программы, включая МТС.
В числе лауреатов — студент Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, Владислав Костин. Его проект, представленный в направлении «Технологии для комфортной жизни», которое курирует цифровая экосистема МТС в рамках стипендиального конкурса, впечатлил жюри своей инновационностью и практической ценностью.
Владислав разработал самоходную аккумуляторную тачку с электроприводом, оснащённую системой управления и искусственным интеллектом (ИИ). Этот умный помощник обеспечивает безопасность и удобство использования
«Мы рады поддерживать таланты, чьи проекты направлены на улучшение качества жизни. Для нас, как для соорганизатора, важно, что „цифра“ нашла свое отражение буквально в каждом из направлений конкурса», — отмечает Ольга Юркова, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС.
В рамках конкурса авторы проектов-победителей получат стипендию на протяжении пяти месяцев: студенты СПО будут получать по 10 000 рублей ежемесячно, а студенты вузов — по 25 000 рублей ежемесячно. Кроме того, стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, а также пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта.