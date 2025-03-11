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Posted 11 марта, 12:36

Published 11 марта, 12:36

Modified 11 марта, 12:38

Updated 11 марта, 12:38

военные

Станет спокойнее? ВС РФ отодвинули ВСУ с российской территории

11 марта 2025, 12:36
Фото: 1MI. военные

Российские военные освободили 12 населённых пунктов в Курской области

Сюжет
Военные
Об успехах сообщает Минобороны.

Российские войска продолжают наступление на территории Курской области, освобождая населённые пункты от ВСУ.

Подразделения группировки «Север» освободили 12 населённых пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

В течение суток российские силы освободили более 100 кв. км территории, сообщает УтроNews.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Это позволило российским войскам улучшить своё тактическое положение на Харьковском направлении, а также создать новый плацдарм для защиты Белгородской области от возможных атак ВСУ.

Украина может расширить принудительную эвакуацию в Харьковской области из-за ухудшения обстановки и укрепления позиций ВС РФ.

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#Анна Селищева#Курская область#Военные#Приграничье#СВО
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