Posted 11 марта, 12:36
Published 11 марта, 12:36
Modified 11 марта, 12:38
Updated 11 марта, 12:38
Российские войска продолжают наступление на территории Курской области, освобождая населённые пункты от ВСУ.
Подразделения группировки «Север» освободили 12 населённых пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.
В течение суток российские силы освободили более 100 кв. км территории, сообщает УтроNews.
Ранее ВС РФ взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Это позволило российским войскам улучшить своё тактическое положение на Харьковском направлении, а также создать новый плацдарм для защиты Белгородской области от возможных атак ВСУ.
Украина может расширить принудительную эвакуацию в Харьковской области из-за ухудшения обстановки и укрепления позиций ВС РФ.