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Posted 11 марта, 08:03

Published 11 марта, 08:03

Modified 11 марта, 08:05

Updated 11 марта, 08:05

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

Стало известно о пострадавшей в результате ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

11 марта 2025, 08:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области больше 120 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Женщина ранена после атаки дрона в Муроме. Также стало известно, сколько разрушений выявили за сутки в регионе.

В общей сложности по 11 районам Белгородской области ВСУ за сутки выпустили 25 боеприпасов и 126 БПЛА.

Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей выросло. Минувшей ночью из-за удара беспилотника ранена женщина. Произошло это в шебекинском Муроме. В больницу её доставили с минно-взрывной травмой, сообщили в оперштабе.

Таким образом, за сутки в регионе от атак ВСУ пострадало шесть человек. Ранее сообщалось, что двое ранены в Валуйском округе, двое — в Краснояружском районе, один — в Ракитянском. Ещё один мирный житель погиб в Шебекино.

Также в оперштабе подсчитали число разрушений, нанесённых Белгородской области за день. В общей сложности повреждено:

  • 18 частных домов, два из них уничтожены огнём;
  • 25 единиц транспорта, одна из машин сгорела;
  • три постройки;
  • сельхозпредприятие и административное здание ещё одного предприятия;
  • соцобъект;
  • инфраструктурный объект связи;
  • складское помещение;
  • газовая труба.

Дважды были повреждены ЛЭП. Из-за этого 36 населённых пунктов в Краснояружском районе и ещё два — в Ракитянском временно остались без света.

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