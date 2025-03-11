Стало известно о пострадавшей в результате ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

Posted 11 марта, 08:03
Published 11 марта, 08:03
Modified 11 марта, 08:05
Updated 11 марта, 08:05
В общей сложности по 11 районам Белгородской области ВСУ за сутки выпустили 25 боеприпасов и 126 БПЛА.
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей выросло. Минувшей ночью из-за удара беспилотника ранена женщина. Произошло это в шебекинском Муроме. В больницу её доставили с минно-взрывной травмой, сообщили в оперштабе.
Таким образом, за сутки в регионе от атак ВСУ пострадало шесть человек. Ранее сообщалось, что двое ранены в Валуйском округе, двое — в Краснояружском районе, один — в Ракитянском. Ещё один мирный житель погиб в Шебекино.
Также в оперштабе подсчитали число разрушений, нанесённых Белгородской области за день. В общей сложности повреждено:
Дважды были повреждены ЛЭП. Из-за этого 36 населённых пунктов в Краснояружском районе и ещё два — в Ракитянском временно остались без света.