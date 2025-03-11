Стало известно о пострадавшей в результате ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

Таким образом, за сутки в регионе от атак ВСУ пострадало шесть человек. Ранее сообщалось, что двое ранены в Валуйском округе, двое — в Краснояружском районе, один — в Ракитянском. Ещё один мирный житель погиб в Шебекино.