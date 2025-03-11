Стало известно, какое белгородское предприятие загорелось от удара ВСУ

Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили 25 БПЛА, а в целом за сутки эта сумма выросла до 126. В это же время в Шебекино продолжают устанавливать антидроновые сетки на многоквартирные дома — защитить удалось уже чуть более половины домов из запланированного количества.