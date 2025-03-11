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Posted 11 марта, 13:51

Published 11 марта, 13:51

Modified 11 марта, 13:53

Updated 11 марта, 13:53

Дым над предприятием после удара

Стало известно, какое белгородское предприятие загорелось от удара ВСУ

11 марта 2025, 13:51
Фото: bel.ru. Дым над предприятием после удара

Гладков рассказал подробности атаки на предприятие в белгородском Шебекино

Сюжет
Пожар
Об атаке на шебекинское предприятие стало известно ещё утром.

ВСУ атаковали дроном лакокрасочный завод в Шебекино. Под ударом оказалось складское помещение: загорелась кровля на площади 700 «квадратов». Очаги возгорания уже ликвидировали. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Во время ликвидации возгорания бойцы самообороны защищали пожарных от новых атак ВСУ, добавил губернатор Вячеслав Гладков.

После оценки нанесённого ущерба предприятие получит компенсационную выплату.

Об этом пожаре очевидцы сообщали ещё утром. Над предприятием поднимался густой столб дыма.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ в шебекинском предприятии

Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили 25 БПЛА, а в целом за сутки эта сумма выросла до 126. В это же время в Шебекино продолжают устанавливать антидроновые сетки на многоквартирные дома — защитить удалось уже чуть более половины домов из запланированного количества.

Также прошедшей ночью в регионе пострадал один человек, а жителям показали фото последствий ночных ударов ВСУ.

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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Пожар#Шебекино#Белгород#Атака ВСУ
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