Сотрудник белгородского ПВЗ Wildberries менял оригинальные iPhone 15 Pro на подделки

Работник пункта выдачи Wildberries в Красненском районе придумал схему для обмана продавцов маркетплейса. Для этого он в июле 2024 года купил поддельные iPhone 15 Pro за 10 тысяч и 13 тысяч рублей, а позже попросил своих знакомых заказать оригинальные телефоны через его место работы, где и подменил их на подделку.