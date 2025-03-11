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Posted 11 марта, 11:10

Published 11 марта, 11:10

Modified 11 марта, 11:10

Updated 11 марта, 11:10

Приговор вынесли сотруднику ПВЗ Wildberries

Сотрудник белгородского ПВЗ Wildberries менял оригинальные iPhone 15 Pro на подделки

11 марта 2025, 11:10
Фото: 1MI. Приговор вынесли сотруднику ПВЗ Wildberries

Работника белгородского ПВЗ Wildberries осудили за мошенничество

Сюжет
Уголовное дело
Молодой белгородец подменил оригинальные iPhone 15 Pro на подделку. Кроме того, он успел заказать и присвоить товары для дома и авто.

Работник пункта выдачи Wildberries в Красненском районе придумал схему для обмана продавцов маркетплейса. Для этого он в июле 2024 года купил поддельные iPhone 15 Pro за 10 тысяч и 13 тысяч рублей, а позже попросил своих знакомых заказать оригинальные телефоны через его место работы, где и подменил их на подделку.

Оригинальные телефоны 19-летний парень оставил себе, а подделки через возврат отправил обратно продавцам. Всего компания понесла ущерб в размере 235 тысяч рублей.

Также парень с августа по октябрь прошлого года заказывал различные товары, которые доставал из упаковок для личного пользования. Из-за этого сумма выросла до 248 тысяч рублей.

Его признали виновным в хищении путём обмана и назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Добавим, что ранее белгородцев предупреждали о новой схеме мошенничества, которая рассчитана на покупателей Wildberries.

Мошенники придумали схему обмана, рассчитанную на любителей шопинга в Wildberries
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#Александра Склярова#Айфон#Маркетплейс#Красненский район#Белгород#Белгородская область#Подделка#Wildberries#Уголовное дело#Происшествия
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