Сотрудник белгородского ПВЗ Wildberries менял оригинальные iPhone 15 Pro на подделки

Posted 11 марта, 11:10
Published 11 марта, 11:10
Modified 11 марта, 11:10
Updated 11 марта, 11:10
Работник пункта выдачи Wildberries в Красненском районе придумал схему для обмана продавцов маркетплейса. Для этого он в июле 2024 года купил поддельные iPhone 15 Pro за 10 тысяч и 13 тысяч рублей, а позже попросил своих знакомых заказать оригинальные телефоны через его место работы, где и подменил их на подделку.
Оригинальные телефоны 19-летний парень оставил себе, а подделки через возврат отправил обратно продавцам. Всего компания понесла ущерб в размере 235 тысяч рублей.
Также парень с августа по октябрь прошлого года заказывал различные товары, которые доставал из упаковок для личного пользования. Из-за этого сумма выросла до 248 тысяч рублей.
Его признали виновным в хищении путём обмана и назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Добавим, что ранее белгородцев предупреждали о новой схеме мошенничества, которая рассчитана на покупателей Wildberries.