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Posted 11 марта, 06:49

Published 11 марта, 06:49

Modified 11 марта, 06:58

Updated 11 марта, 06:58

МКД в Шебекино, защищённый антидроновой сетью

Скоро закончат? МКД в белгородском приграничье продолжают защищать от дронов

11 марта 2025, 06:49
Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети. МКД в Шебекино, защищённый антидроновой сетью

В белгородском Шебекино продолжается установка антидроновых сеток

Сюжет
Приграничье
Рабочие уже защитили антидроновой сеткой 35 МКД.

Продолжается работа по установке антидроновых сеток на многоквартирные дома в Шебекино. На сегодняшний день в центре муниципалитета защитили уже 35 зданий из 60.

В первую очередь рабочие устанавливают сетку в опасных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что жители просили защитить их дома сеткой ещё в ноябре. Тогда власти сказали, что такой вариант недолговечен, но спустя время придумали альтернативу. Для реализации задумки потребовалось заплатить подрядчику 18 млн рублей.

Работы начались в январе текущего года, а уже спустя месяц количество бригад возросло.

Также антидроновой сеткой решили защитить и «Сити Молл» в Белгороде.

Рабочих, защищающих МКД в Шебекино антидроновой сеткой, стало больше
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Сетка#Приграничье#Антидроновая сетка#Сетка для защиты от дронов
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