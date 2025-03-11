Скоро закончат? МКД в белгородском приграничье продолжают защищать от дронов

Posted 11 марта, 06:49
Published 11 марта, 06:49
Modified 11 марта, 06:58
Updated 11 марта, 06:58
Продолжается работа по установке антидроновых сеток на многоквартирные дома в Шебекино. На сегодняшний день в центре муниципалитета защитили уже 35 зданий из 60.
В первую очередь рабочие устанавливают сетку в опасных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что жители просили защитить их дома сеткой ещё в ноябре. Тогда власти сказали, что такой вариант недолговечен, но спустя время придумали альтернативу. Для реализации задумки потребовалось заплатить подрядчику 18 млн рублей.
Работы начались в январе текущего года, а уже спустя месяц количество бригад возросло.
Также антидроновой сеткой решили защитить и «Сити Молл» в Белгороде.