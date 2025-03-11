bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 14:38

Published 11 марта, 14:38

Modified 11 марта, 14:40

Updated 11 марта, 14:40

Последствия атак БПЛА на Белгородскую область

Семь домов и три машины пострадали из-за новых атак БПЛА в Белгородской области

11 марта 2025, 14:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атак БПЛА на Белгородскую область

ВСУ атаковали шесть населённых пунктов в Белгородской области

Сюжет
СВО
Удары зафиксированы в трёх приграничных районах. Обошлось без пострадавших.

Шесть населённых пунктов в Белгородской области подверглись атакам дронов. Есть разрушения.

Вновь под удар попали Валуйки. Из-за FPV-дрона пострадали три частных дома и автомобиль. В том же округе в селе Шелаево из-за взорвавшегося беспилотника повреждены ещё два частных дома и машина.

Коммерческое предприятие стало целью для беспилотника в шебекинском селе Доброе. Повреждено оборудование. В селе Нижнее Берёзово-Второе дрон ударил по частному дому, а в Шамино — по автомобилю.

«Пока люди спали»: в Сети появились новые фото с места ночного ЧП под Белгородом
Узнать подробнее

Чердак в частном доме вспыхнул после атаки дрона в грайворонском Глотово. Пожар уже потушили.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что только за прошедшие сутки по Белгородской области выпустили 126 беспилотников. 25 из них сбили ночью. Пострадала мирная жительница.

Последствия атак БПЛА на Белгородскую область
Последствия атак БПЛА на Белгородскую область
Последствия атак БПЛА на Белгородскую область
Последствия атак БПЛА на Белгородскую область
Последствия атак БПЛА на Белгородскую область. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дроны пытались ударить по Яковлевскому ГОКу, произошёл пожар. Что известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно о пострадавшей в результате ночной атаки БПЛА на Белгородскую область«Самая массированная атака»: что известно о последствиях налёта БПЛА на регионы?Число раненых растёт: ещё один мирный житель пострадал в Белгородской области
#Атака ВСУ#БПЛА#Белгород#Белгородская область#СВО#Приграничье#Разрушения#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика