Семь домов и три машины пострадали из-за новых атак БПЛА в Белгородской области

Posted 11 марта, 14:38
Published 11 марта, 14:38
Modified 11 марта, 14:40
Updated 11 марта, 14:40
Шесть населённых пунктов в Белгородской области подверглись атакам дронов. Есть разрушения.
Вновь под удар попали Валуйки. Из-за FPV-дрона пострадали три частных дома и автомобиль. В том же округе в селе Шелаево из-за взорвавшегося беспилотника повреждены ещё два частных дома и машина.
Коммерческое предприятие стало целью для беспилотника в шебекинском селе Доброе. Повреждено оборудование. В селе Нижнее Берёзово-Второе дрон ударил по частному дому, а в Шамино — по автомобилю.
Чердак в частном доме вспыхнул после атаки дрона в грайворонском Глотово. Пожар уже потушили.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что только за прошедшие сутки по Белгородской области выпустили 126 беспилотников. 25 из них сбили ночью. Пострадала мирная жительница.