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Posted 11 марта, 11:00

Published 11 марта, 11:00

Modified 11 марта, 11:32

Updated 11 марта, 11:32

«Россети Центр» электрифицировали новые учебные заведения в Белгородской области

«Россети Центр» электрифицировали новые учебные заведения в Белгородской области

11 марта 2025, 11:00
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго.
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Новости Белгорода
Обеспечение надежным электроснабжением образовательных учреждений — одна из приоритетных задач «Россети Центр».

Сотрудники «Белгородэнерго» подключили к сетям компании две школы: №38 в посёлке Северный и №39 в селе Репное Белгородского района. Строительство объектов ведётся в рамках нацпроекта «Образование».

Общеобразовательная школа №38 рассчитана на 1500 учащихся. Она станет не только одной из самых больших в регионе, но и наиболее энергоёмкой. Для обеспечения работоспособности современного оборудования и технологических систем энергетики выделили 954 кВт. В учреждении обустроят бассейн и спортзалы, хореографический класс и многофункциональный актовый зал, библиотеку и несколько коворкинг-зон.

Новая школа №39 на 1000 мест площадью 30 тыс. м² возводится в микрорайоне Наследие. Еёоснастят самым современным учебным мультимедийным и технологическим оборудованием, станками, системами 3D-моделирования, различными многофункциональными зонами. Потребляемая мощность учреждения составит 797 кВт.

Для обеспечения работоспособности объектов энергетики смонтировали две комплектные трансформаторные подстанции с установкой в каждой двух трансформаторов мощностью по 1000 кВА, построили 8 распределительных пунктов напряжением 0,4 кВ, проложили 4,7 км кабельных линий электропередачи 10-0,4 кВ и выполнили мероприятия по учёту электроэнергии. Электроснабжение учреждений будет осуществляться по первой и второй категориям надёжности с возможностью автоматического переключения на резервный источник электроснабжения.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр».

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
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