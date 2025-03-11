«Россети Центр» электрифицировали новые учебные заведения в Белгородской области

Общеобразовательная школа №38 рассчитана на 1500 учащихся. Она станет не только одной из самых больших в регионе, но и наиболее энергоёмкой. Для обеспечения работоспособности современного оборудования и технологических систем энергетики выделили 954 кВт. В учреждении обустроят бассейн и спортзалы, хореографический класс и многофункциональный актовый зал, библиотеку и несколько коворкинг-зон.