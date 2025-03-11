Повлияла обстановка? Район в Белгородской области остался без врача-онколога

Posted 11 марта, 11:26
Published 11 марта, 11:26
Modified 11 марта, 11:26
Updated 11 марта, 11:26
Белгородцы жалуются на редкий приём у врача-онколога в Грайворонской ЦРБ. По их словам, медик приезжает в учреждение только два раза в неделю, а на приёмы уделяется мало времени: с 14:00 до 17:00.
Главврач больницы Андрей Попов ответил, что такие трудности связаны с неспокойной оперативной обстановкой, поскольку из-за этого врач-онколог покинул муниципалитет. Сейчас администрация медучреждения ищет ему замену.
Главврач добавил, что врачам предлагают квартиры, выплаты в размере 550 тысяч рублей и дополнительное обучение. При этом благодаря участию в программе «Земский врач» врачам также полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.