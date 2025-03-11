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Posted 11 марта, 11:26

Published 11 марта, 11:26

Modified 11 марта, 11:26

Updated 11 марта, 11:26

Единственный врач-онколог уехал из приграничного округа

Повлияла обстановка? Район в Белгородской области остался без врача-онколога

11 марта 2025, 11:26
Фото: 1MI. Единственный врач-онколог уехал из приграничного округа

Белгородцы в приграничье остались без врача-онколога из-за атак ВСУ

Сюжет
Приграничье
Из-за этого приёмы в Грайворонской ЦРБ осуществляются редко, жалуются пациенты.

Белгородцы жалуются на редкий приём у врача-онколога в Грайворонской ЦРБ. По их словам, медик приезжает в учреждение только два раза в неделю, а на приёмы уделяется мало времени: с 14:00 до 17:00.

Главврач больницы Андрей Попов ответил, что такие трудности связаны с неспокойной оперативной обстановкой, поскольку из-за этого врач-онколог покинул муниципалитет. Сейчас администрация медучреждения ищет ему замену.

Главврач добавил, что врачам предлагают квартиры, выплаты в размере 550 тысяч рублей и дополнительное обучение. При этом благодаря участию в программе «Земский врач» врачам также полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Какие симптомы могут указывать на наличие онкологии и как предотвратить её появление?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Врач#Онкология#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье
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