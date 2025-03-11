Пострадает ли лес в белгородской Сосновке при строительстве открытого бассейна?

Posted 11 марта, 07:05
Published 11 марта, 07:05
Modified 11 марта, 07:05
Updated 11 марта, 07:05
В ноябре стало известно, что в Белгороде появится открытый 50-метровый бассейн, который, вероятнее всего, будет платным. Сначала власти думали над тем, где именно построить новый объект, но в конце концов остановились на Сосновке. Хотя местные жители просили переместить его в центр для удобства.
Спустя время один из местных жителей решил поинтересоваться, не нанесёт ли новый проект вреда окружающему лесу. Судя по ответу мэра Валентина Демидова, беспокоиться не о чем.
«Конечно, не пострадает. Это главная задача, которую перед нами поставил губернатор. При реализации всех проектов мы, конечно, думаем о сохранении деревьев и экологии. Тем более, если речь идёт о парке Сосновка», — объяснил градоначальник.
Также Демидов добавил, что общая площадь, которую планируется задействовать под проект, составляет 7 га, но для этого выбирают пустые площадки.
Добавим, что в Сосновке недавно установили буквы за 18 млн рублей, которые многим жителям региона крайне не понравились. Также в парке планируется высушить заболоченные озёра для размещения новых велодорожек.