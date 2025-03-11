Пострадает ли лес в белгородской Сосновке при строительстве открытого бассейна?

В ноябре стало известно, что в Белгороде появится открытый 50-метровый бассейн, который, вероятнее всего, будет платным. Сначала власти думали над тем, где именно построить новый объект, но в конце концов остановились на Сосновке. Хотя местные жители просили переместить его в центр для удобства.