После страшного пожара в приюте под Белгородом новую семью нашли три собаки

Posted 11 марта, 12:26
Published 11 марта, 12:26
Modified 11 марта, 12:28
Updated 11 марта, 12:28
В конце ноября в Строителе Яковлевского округа обломки сбитого беспилотника упали на приют для собак. Тот загорелся, из-за чего некоторые животные погибли, а другие — пострадали.
Журналисты выяснили последние данные по случившейся трагедии. Всего в огне погибли 11 собак, ещё 58 пришлось переселить в другие приюты — БГБ и «Лучик надежды». А трём четвероногим друзьям посчастливилось обрести семью.
Частные ветклиники, которые ухаживали за пострадавшими животными, получили от администрации 20 кубов соломы, которую использовали в качестве подстилочного материала.
В настоящее время в повреждённом приюте работают четыре сотрудника, выполняющих работу сторожа.
Ранее власти Яковлевского округа заявляли, что приют восстановят до 1 февраля, однако успеть к срокам не вышло, поэтому дату перенесли на 1 июня.