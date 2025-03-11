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Posted 11 марта, 12:26

Published 11 марта, 12:26

Modified 11 марта, 12:28

Updated 11 марта, 12:28

11 собак из-за пожара погибли

После страшного пожара в приюте под Белгородом новую семью нашли три собаки

11 марта 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. 11 собак из-за пожара погибли
«Открытый Белгород» узнал, как живёт приют и его «постояльцы» после пожара из-за атаки ВСУ.

В конце ноября в Строителе Яковлевского округа обломки сбитого беспилотника упали на приют для собак. Тот загорелся, из-за чего некоторые животные погибли, а другие — пострадали.

Журналисты выяснили последние данные по случившейся трагедии. Всего в огне погибли 11 собак, ещё 58 пришлось переселить в другие приюты — БГБ и «Лучик надежды». А трём четвероногим друзьям посчастливилось обрести семью.

Частные ветклиники, которые ухаживали за пострадавшими животными, получили от администрации 20 кубов соломы, которую использовали в качестве подстилочного материала.

В настоящее время в повреждённом приюте работают четыре сотрудника, выполняющих работу сторожа.

Ранее власти Яковлевского округа заявляли, что приют восстановят до 1 февраля, однако успеть к срокам не вышло, поэтому дату перенесли на 1 июня.

Сроки ремонта пострадавшего белгородского приюта для животных перенесли на июнь
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Приют#Приют для собак#Белгород#Яковлевский горокруг
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