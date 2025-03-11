bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 14:03

Published 11 марта, 14:03

Modified 11 марта, 14:03

Updated 11 марта, 14:03

Туман накроет Белгородскую область

Порадовались солнцу — и хватит? Погода в Белгородской области сильно изменится

11 марта 2025, 14:03
Фото: 1MI. Туман накроет Белгородскую область

Дожди, туман и сильный ветер придут в Белгородскую область

Сюжет
Прогноз погоды
В среду в Белгородской области ожидается туман и небольшие дожди, предупреждает МЧС. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с.

Белгородцев завтра, 12 марта, ждёт пасмурная погода с небольшими дождями и туманом. По прогнозу синоптиков, осадки пройдут ночью местами, а днём — повсеместно.

Ветер южной четверти усилится до 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. Температура ночью в Белгородской области составит +3…+8 °C, а днём потеплеет до +15…+20 °C, сообщили в региональном МЧС.

В Белгороде в тёмное время суток ожидается +5…+7 °C, а в светлое +15…+17 °C. По данным Gismetio, ветер будет от 10 до 14 м/с. А дождь ожидается только в первой половине дня. Потом будет облачно с прояснениями.

Напомним, что уже после выходных синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Радость будет недолгой? В Белгород пришло потепление, но скоро погода ухудшится
Узнать подробнее
Читайте также:
Долгожданное тепло или вновь аномальный холод? Какой будет погода в марте в БелгородеСиноптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюансПока тепло, но будут ли дожди? Чего ожидать белгородцам от погоды в ближайшее время
#Анна Селищева#Прогноз погоды#Туман#Белгород#Белгородская область#Погода#Ветер#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика