Порадовались солнцу — и хватит? Погода в Белгородской области сильно изменится

Posted 11 марта, 14:03
Published 11 марта, 14:03
Modified 11 марта, 14:03
Updated 11 марта, 14:03
Белгородцев завтра, 12 марта, ждёт пасмурная погода с небольшими дождями и туманом. По прогнозу синоптиков, осадки пройдут ночью местами, а днём — повсеместно.
Ветер южной четверти усилится до 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. Температура ночью в Белгородской области составит +3…+8 °C, а днём потеплеет до +15…+20 °C, сообщили в региональном МЧС.
В Белгороде в тёмное время суток ожидается +5…+7 °C, а в светлое +15…+17 °C. По данным Gismetio, ветер будет от 10 до 14 м/с. А дождь ожидается только в первой половине дня. Потом будет облачно с прояснениями.
Напомним, что уже после выходных синоптики прогнозируют резкое похолодание.