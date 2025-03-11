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Posted 11 марта, 15:30

Published 11 марта, 15:30

Modified 11 марта, 15:30

Updated 11 марта, 15:30

Одна из атака произошла ночью

Пока ВСУ наносили новые удары, белгородец пытался отравить российских бойцов

11 марта 2025, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Одна из атака произошла ночью
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11 марта белгородцы обсуждали студентов, которым не придётся учиться очно, мужчину, пытавшегося отравить бойцов ВС РФ, и новые атаки ВСУ.

Кого обойдёт стороной возвращение «очки»?

В начале марта оперативный штаб рекомендовал вузам Белгородской области вернуться к очному обучению. С 10 марта БГТУ имени Шухова и НИУ «БелГУ» возобновили занятия в традиционном формате для студентов всех уровней.

Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская после множества поступивших вопросов от студентов объяснила, что онлайн-обучение с индивидуальным графиком сохранится для работающих старшекурсников, молодых мам и студентов, ухаживающих за родителями-инвалидами.

Выпускники также переходят на очный формат, а нуждающимся в жилье пообещали помочь с заселением в общежитие.

Несмотря на очный формат, некоторые белгородские студенты продолжат учиться онлайн
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Белгородец хотел отравить бойцов ВС РФ?

В Белгородской области задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в Валуйках и диверсии против российских военных.

По данным спецслужб, мужчина сотрудничал с террористической организацией, передавал данные о перемещении войск и планировал отравление военнослужащих, но его удалось вовремя остановить.

В настоящее время подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Белгородец планировал устроить теракт в Валуйках и отравить российских бойцов
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Последствия ночной атаки ВСУ

Ночью над Яковлевским ГОКом сбили два украинских дрона, из-за чего на территории комбината возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Никто из работников не пострадал, производство продолжило работу в штатном режиме.

В этот же день ВСУ атаковали лакокрасочный завод в Шебекино, из-за чего случилось возгорание кровли склада площадью 700 квадратных метров. Очевидцы сообщали о густом дыме над заводом ещё утром.

Очаги пожара устранили, жертв среди мирных жителей нет. Предприятие получит компенсацию за ущерб.

Стало известно, какое белгородское предприятие загорелось от удара ВСУ
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