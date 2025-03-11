Пока ВСУ наносили новые удары, белгородец пытался отравить российских бойцов

Posted 11 марта, 15:30
Published 11 марта, 15:30
Modified 11 марта, 15:30
Updated 11 марта, 15:30
В начале марта оперативный штаб рекомендовал вузам Белгородской области вернуться к очному обучению. С 10 марта БГТУ имени Шухова и НИУ «БелГУ» возобновили занятия в традиционном формате для студентов всех уровней.
Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская после множества поступивших вопросов от студентов объяснила, что онлайн-обучение с индивидуальным графиком сохранится для работающих старшекурсников, молодых мам и студентов, ухаживающих за родителями-инвалидами.
Выпускники также переходят на очный формат, а нуждающимся в жилье пообещали помочь с заселением в общежитие.
В Белгородской области задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в Валуйках и диверсии против российских военных.
По данным спецслужб, мужчина сотрудничал с террористической организацией, передавал данные о перемещении войск и планировал отравление военнослужащих, но его удалось вовремя остановить.
В настоящее время подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Ночью над Яковлевским ГОКом сбили два украинских дрона, из-за чего на территории комбината возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.
Никто из работников не пострадал, производство продолжило работу в штатном режиме.
В этот же день ВСУ атаковали лакокрасочный завод в Шебекино, из-за чего случилось возгорание кровли склада площадью 700 квадратных метров. Очевидцы сообщали о густом дыме над заводом ещё утром.
Очаги пожара устранили, жертв среди мирных жителей нет. Предприятие получит компенсацию за ущерб.