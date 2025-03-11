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Posted 11 марта, 11:38

Published 11 марта, 11:38

Modified 11 марта, 11:40

Updated 11 марта, 11:40

Последствия удара ВСУ по Валуйкам

«Пока люди спали»: в Сети появились новые фото с места ночного ЧП под Белгородом

11 марта 2025, 11:38
Фото: страница Алексея Дыбова. Последствия удара ВСУ по Валуйкам

В Сети опубликовали фото последствий атаки БПЛА в белгородских Валуйках

Сюжет
СВО
Разрушений из-за удара по Валуйкам оказалось больше.

Минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили 25 БПЛА. При этом за сутки это число достигло 126. Повреждения зафиксировали в 11 муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в Валуйках ущерб получили четыре частных дома, два из которых оказались полностью уничтожены, хозпостройка и два автомобиля. Утром на место происшествия выехал глава муниципалитета Алексей Дыбов — повреждений оказалось больше.

Всего разрушения получили восемь домовладений, две хозпостройки и два авто. Один из ударов полностью уничтожил один дом, а из-за второго загорелось другое жилое здание. Ещё два дома могут не подлежать восстановлению из-за нарушения несущих конструкций — это выяснят специалисты.

Рабочие бригады уже приступили к временному закрытию контура. После замеров подрядчик закупит необходимые материалы и начнёт восстановление.

Последствия удара ВСУ по Валуйкам
Последствия удара ВСУ по Валуйкам
Последствия удара ВСУ по Валуйкам
Последствия удара ВСУ по Валуйкам
Последствия удара ВСУ по Валуйкам
Последствия удара ВСУ по Валуйкам. Фото: страница Алексея Дыбова
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#Александра Склярова#Алексей дыбов#Атака ВСУ#БПЛА#Белгород#Белгородская область#Валуйки#СВО#Приграничье#Разрушения#Происшествия
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