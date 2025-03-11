«Пока люди спали»: в Сети появились новые фото с места ночного ЧП под Белгородом

Posted 11 марта, 11:38
Published 11 марта, 11:38
Modified 11 марта, 11:40
Updated 11 марта, 11:40
Минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили 25 БПЛА. При этом за сутки это число достигло 126. Повреждения зафиксировали в 11 муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что в Валуйках ущерб получили четыре частных дома, два из которых оказались полностью уничтожены, хозпостройка и два автомобиля. Утром на место происшествия выехал глава муниципалитета Алексей Дыбов — повреждений оказалось больше.
Всего разрушения получили восемь домовладений, две хозпостройки и два авто. Один из ударов полностью уничтожил один дом, а из-за второго загорелось другое жилое здание. Ещё два дома могут не подлежать восстановлению из-за нарушения несущих конструкций — это выяснят специалисты.
Рабочие бригады уже приступили к временному закрытию контура. После замеров подрядчик закупит необходимые материалы и начнёт восстановление.