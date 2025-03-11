«Пока люди спали»: в Сети появились новые фото с места ночного ЧП под Белгородом

Всего разрушения получили восемь домовладений, две хозпостройки и два авто. Один из ударов полностью уничтожил один дом, а из-за второго загорелось другое жилое здание. Ещё два дома могут не подлежать восстановлению из-за нарушения несущих конструкций — это выяснят специалисты.