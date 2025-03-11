От 2 до 5 млн на 25 лет: в ЦБ представили портрет белгородского ипотечника

Posted 11 марта, 09:02
Published 11 марта, 09:02
Modified 11 марта, 09:02
Updated 11 марта, 09:02
Белгородцы в 2024 году оформили 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 40 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом количество сделок упало на 36%, а объём займов — на 35%.
Чаще всего ипотеку брали на жильё в новостройках — 4 тысячи кредитов на 21 млрд рублей. На вторичное жильё оформили 7 тысяч займов, в среднем по 2,8 млн рублей.
Средний срок ипотеки составил 25 лет.
По словам замначальника экономического отдела белгородского отделения Банка России Анатолия Бережного, спрос снизился из-за высоких ставок и отмены некоторых льгот. Больше всего кредитов белгородцы оформили во втором квартале перед завершением госпрограммы.
Общий долг по ипотеке в регионе к концу года стал больше на 8,5% и достиг 150 млрд рублей.
Напомним, что сейчас рассматривается возможность расширения программы семейной ипотеки.
Также некоторым белгородцам и курянам доступна льготная ипотека под 2%.