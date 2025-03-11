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Posted 11 марта, 09:02

Published 11 марта, 09:02

Modified 11 марта, 09:02

Updated 11 марта, 09:02

Чаще всего белгородцы берут в ипотеку жильё в новостройках

От 2 до 5 млн на 25 лет: в ЦБ представили портрет белгородского ипотечника

11 марта 2025, 09:02
Фото: 1MI. Чаще всего белгородцы берут в ипотеку жильё в новостройках

Ипотечный рынок заметно сократился в Белгородской области

Сюжет
Ипотека
За прошлый год белгородцам выдали 11 тысяч ипотечных кредитов. Рынок уменьшился более чем на треть.

Белгородцы в 2024 году оформили 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 40 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом количество сделок упало на 36%, а объём займов — на 35%.

Чаще всего ипотеку брали на жильё в новостройках — 4 тысячи кредитов на 21 млрд рублей. На вторичное жильё оформили 7 тысяч займов, в среднем по 2,8 млн рублей.

Средний срок ипотеки составил 25 лет.

По словам замначальника экономического отдела белгородского отделения Банка России Анатолия Бережного, спрос снизился из-за высоких ставок и отмены некоторых льгот. Больше всего кредитов белгородцы оформили во втором квартале перед завершением госпрограммы.

Общий долг по ипотеке в регионе к концу года стал больше на 8,5% и достиг 150 млрд рублей.

Отметим, что в среднем сейчас ставки по обычным ипотекам для белгородцев сложились в районе 27-28%.

Среди льготных программ в России есть: семейная (6%), IT (6%), сельская (3%), дальневосточная и арктическая (2%).

Напомним, что сейчас рассматривается возможность расширения программы семейной ипотеки.

Также некоторым белгородцам и курянам доступна льготная ипотека под 2%.

Программу семейной ипотеки в РФ могут расширить
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#Анна Селищева#Белгородская область#Ипотека#Цб#Белгород#Вторичное жильё
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