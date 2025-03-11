bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 07:46

Published 11 марта, 07:46

Modified 11 марта, 07:48

Updated 11 марта, 07:48

Пробка на проспекте Ватутина

Опасения оправдались: из-за ДТП на Новом мосту в Белгороде случился коллапс

11 марта 2025, 07:46
Фото: Vladimir Titov. Пробка на проспекте Ватутина

Белгородцы столкнулись с крупной пробкой на Новом мосту из-за ДТП

Сюжет
Новости Белгорода
Опасения белгородцев по поводу заторов на Новом мосту оправдались.

Утром 11 марта в Белгороде случилась авария, приведшая к крупной пробке. Произошло всё на проспекте Ватутина, где недавно начался ремонт Нового моста.

Очевидцы стали публиковать фотографии с места. Судя по кадрам, затор образовался на километры вперёд.

Организатор пассажирских перевозок в свою очередь предупредил о возможных задержках в движении общественного транспорта.

Пробка на проспекте Ватутина
Пробка на проспекте Ватутина
Пробка на проспекте Ватутина
Пробка на проспекте Ватутина
Пробка на проспекте Ватутина
Пробка на проспекте Ватутина. Фото: Vladimir Titov

Добавим, что ремонтные работы на Новом мосту начались в январе текущего года. Тогда же жители города высказали беспокойство по поводу возникновения транспортного коллапса.

Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового моста
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему из некоторых мест Белгорода «исчезли» укрытия? Ответил мэрНе только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?Полицейский стал новой жертвой «моста глупости». О чём речь?
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Новый мост#Белгород#Пробка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика