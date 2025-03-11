Опасения оправдались: из-за ДТП на Новом мосту в Белгороде случился коллапс

Posted 11 марта, 07:46
Published 11 марта, 07:46
Modified 11 марта, 07:48
Updated 11 марта, 07:48
Утром 11 марта в Белгороде случилась авария, приведшая к крупной пробке. Произошло всё на проспекте Ватутина, где недавно начался ремонт Нового моста.
Очевидцы стали публиковать фотографии с места. Судя по кадрам, затор образовался на километры вперёд.
Организатор пассажирских перевозок в свою очередь предупредил о возможных задержках в движении общественного транспорта.
Добавим, что ремонтные работы на Новом мосту начались в январе текущего года. Тогда же жители города высказали беспокойство по поводу возникновения транспортного коллапса.
Движение на проспекте Ватутина будут дважды перекрывать на время ремонтных работ.