bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 06:43

Published 11 марта, 06:43

Modified 11 марта, 06:45

Updated 11 марта, 06:45

Пять человек ранены за сутки

Один человек погиб, пятеро пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

11 марта 2025, 06:43
Фото: 1MI. Пять человек ранены за сутки
Сюжет
Приграничье
Мужчина погиб в Шебекино. Мирные жители ранены ещё в трёх районах.

10 марта для Белгородской области выдался тяжёлый день. Погиб мирный житель, ещё несколько человек пострадали.

Трагедия произошла в Шебекино. Мирный житель погиб после атаки беспилотника.

Ещё пять человек накануне получили ранения. Двое из них до сих пор находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное для оказания помощи.

Напомним, вчера беспилотники атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. В валуйском Шелаево после атаки БПЛА на авто ранены мужчина и женщина. Ещё один человек пострадал в Ракитянском районе.

В результате удара по автомобилю в посёлке Краснояружского района ранения получил боец самообороны. Также в результате удара по автомобилю в Красной Яруге пострадал мирный житель. Машина полностью уничтожена.

Второй человек ранен в приграничном районе Белгородской области за вечер
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились подробности атаки на Белгородскую область, при которой пострадали двоеВ Белгородской области двое мужчин ранены при атаке ВСУПосле ночных взрывов некоторые белгородцы на время остались без света
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика