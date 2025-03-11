Один человек погиб, пятеро пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Posted 11 марта, 06:43
Published 11 марта, 06:43
Modified 11 марта, 06:45
Updated 11 марта, 06:45
10 марта для Белгородской области выдался тяжёлый день. Погиб мирный житель, ещё несколько человек пострадали.
Трагедия произошла в Шебекино. Мирный житель погиб после атаки беспилотника.
Ещё пять человек накануне получили ранения. Двое из них до сих пор находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное для оказания помощи.
Напомним, вчера беспилотники атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. В валуйском Шелаево после атаки БПЛА на авто ранены мужчина и женщина. Ещё один человек пострадал в Ракитянском районе.
В результате удара по автомобилю в посёлке Краснояружского района ранения получил боец самообороны. Также в результате удара по автомобилю в Красной Яруге пострадал мирный житель. Машина полностью уничтожена.