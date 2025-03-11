Очевидцы сообщают о пожаре на ферме после предполагаемой атаки ВСУ

Posted 11 марта, 14:23
Published 11 марта, 14:23
Modified 11 марта, 14:23
Updated 11 марта, 14:23
В Суземском районе Брянской области между населёнными пунктами Алешковичи и Зерново загорелся свинокомплекс «Мираторга» после возможного удара ВСУ. Очевидцы сообщили о взрывах перед возгоранием и подтвердили факт атаки ВСУ, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Суземка32».
По словам местных жителей, работники пытались потушить пламя до прибытия пожарных. Пострадавших, предварительно, нет. Власти региона пока не подтвердили и не опровергли факт атаки.
Напомним, что в Белгородской области утром 11 марта сбили два беспилотника над Яковлевским ГОКом. После их падения на одном из участков вспыхнул пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.
За эту ночь российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, сбиты 337 дронов, из них больше 20— над Белгородской областью.
Серьёзные удары пришлись по Курской, Московской, Липецкой и Брянской областям.
За прошедшие сутки в Белгородской области от атак ВСУ пострадало шесть человек и один погиб. Также ест разрушения от атак более чем 120 БПЛА.