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Posted 11 марта, 13:03

Published 11 марта, 13:03

Modified 11 марта, 13:05

Updated 11 марта, 13:05

Белгородцам рассылают фейк про «Ножки Буша»

«Ножки Буша» открываются в Белгороде? Что известно о регистрации нового бренда

11 марта 2025, 13:03

Белгородцам рассылают фейк про «Ножки Буша»

Сюжет
Эксклюзив
Белгородская компания «Белгранкорм-холдинг» получила свидетельство о регистрации товарного знака «Ножки Буша»? Что ответили в компании.

Недавно в редакцию Бел.Ру неизвестные прислали якобы свидетельство о регистрации нового товарного знака под номером Nº969607 со стороны ООО «Белгранкорм-холдинг». Товарный знак представляет из себя изображение куриной ноги и подписи — «Ножки Буша». Приславший свидетельство в редакцию утверждал, что логотип якобы общепита сделан в цветах Георгиевской ленточки, а название «отсылает к явлению 90-х — тогда „ножками Буша“ называли дешёвые гигантские куриные окорочка из Америки, которые массово наводнили прилавки в результате соглашения между Бушем и Горбачёвым».

Редакция Бел.Ру обратилась с официальным запросом в «Белгранкорм-холдинг». Там нам опровергли информацию о получении свидетельства. Компания заявила, что такого товарного знака не регистрировала.

Также под этим номером указан существующий товарный знак, никак не связанный с «Ножками» и «Бушем». В 2023 году его зарегистрировала компания из Курска «Конти-Рус».

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Георгиевская ленточка#Товарный знак#Белгород
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