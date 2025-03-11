«Ножки Буша» открываются в Белгороде? Что известно о регистрации нового бренда

Недавно в редакцию Бел.Ру неизвестные прислали якобы свидетельство о регистрации нового товарного знака под номером Nº969607 со стороны ООО «Белгранкорм-холдинг». Товарный знак представляет из себя изображение куриной ноги и подписи — «Ножки Буша». Приславший свидетельство в редакцию утверждал, что логотип якобы общепита сделан в цветах Георгиевской ленточки, а название «отсылает к явлению 90-х — тогда „ножками Буша“ называли дешёвые гигантские куриные окорочка из Америки, которые массово наводнили прилавки в результате соглашения между Бушем и Горбачёвым».