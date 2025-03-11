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Posted 11 марта, 10:47

Published 11 марта, 10:47

Modified 11 марта, 10:47

Updated 11 марта, 10:47

Белгородцы просят не убивать бездомных собак

«Нет эвтаназии»: белгородцы массово просят не убивать собак

11 марта 2025, 10:47
Фото: 1MI. Белгородцы просят не убивать бездомных собак

В Белгородской области не собираются усыплять бездомных собак

Сюжет
Бездомные животные
Разрешат ли в Белгородской области усыплять бездомных животных?

Жители Белгорода активно выражают свою позицию по поводу бездомных животных. В комментариях на странице губернатора «ВКонтакте» они устроили настоящий «флешмоб».

Одни призывают отказаться от эвтаназии собак и найти для них гуманные способы решения проблемы: «Нет эвтаназии! Услышьте тех, у кого есть совесть и душа!» Другие же просят забрать домой бездомных животных.

На сообщения отреагировал заместитель губернатора Андрей Антоненко. Он отметил, что Белгородская область выбрала путь гуманного регулирования численности бездомных животных через систему ОСВВ — «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат».

«Мы не поддерживаем эвтаназию, как в некоторых регионах, и продолжаем решать проблему гуманно. Это путь, которому мы следуем уже несколько лет», — сказал он.

В некоторых регионах России приняли закон, предполагающий умерщвление агрессивных бездомных животных.

Кроме того, в регионе работают шесть муниципальных приютов, в том числе в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и других городах. За два года открылись два новых приюта. Антоненко также напомнил о частных организациях, таких как «Лучик надежды» и «Ангел», которые активно помогают бездомным животным.

В 2023 году был запущен комплекс мероприятий для улучшения ситуации с бездомными животными.

«Очень важно воспитывать в людях доброе и ответственное отношение к животным», — добавил он, отметив успехи выставок-раздач собак, которые проводятся в Белгороде уже пять лет и помогают животным обрести дом.

Дмитрий Кравцов, глава регионального управления ветеринарии, подчеркнул, что в регионе соблюдаются все требования федерального и регионального законодательства по гуманному обращению с животными.

«Изменения в федеральные акты находятся в компетенции законодательных органов», — добавил он.
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#Анна Селищева#Бездомные собаки#Эвтаназия#Собаки#Дмитрий Кравцов#Бездомные животные#Белгород#Белгородская область#Андрей Антоненко#Общество
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