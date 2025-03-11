«Нет эвтаназии»: белгородцы массово просят не убивать собак

Posted 11 марта, 10:47
Published 11 марта, 10:47
Modified 11 марта, 10:47
Updated 11 марта, 10:47
Жители Белгорода активно выражают свою позицию по поводу бездомных животных. В комментариях на странице губернатора «ВКонтакте» они устроили настоящий «флешмоб».
Одни призывают отказаться от эвтаназии собак и найти для них гуманные способы решения проблемы: «Нет эвтаназии! Услышьте тех, у кого есть совесть и душа!» Другие же просят забрать домой бездомных животных.
На сообщения отреагировал заместитель губернатора Андрей Антоненко. Он отметил, что Белгородская область выбрала путь гуманного регулирования численности бездомных животных через систему ОСВВ — «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат».
«Мы не поддерживаем эвтаназию, как в некоторых регионах, и продолжаем решать проблему гуманно. Это путь, которому мы следуем уже несколько лет», — сказал он.
В некоторых регионах России приняли закон, предполагающий умерщвление агрессивных бездомных животных.
Кроме того, в регионе работают шесть муниципальных приютов, в том числе в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и других городах. За два года открылись два новых приюта. Антоненко также напомнил о частных организациях, таких как «Лучик надежды» и «Ангел», которые активно помогают бездомным животным.
В 2023 году был запущен комплекс мероприятий для улучшения ситуации с бездомными животными.
«Очень важно воспитывать в людях доброе и ответственное отношение к животным», — добавил он, отметив успехи выставок-раздач собак, которые проводятся в Белгороде уже пять лет и помогают животным обрести дом.
Дмитрий Кравцов, глава регионального управления ветеринарии, подчеркнул, что в регионе соблюдаются все требования федерального и регионального законодательства по гуманному обращению с животными.
«Изменения в федеральные акты находятся в компетенции законодательных органов», — добавил он.