«Нет эвтаназии»: белгородцы массово просят не убивать собак

Кроме того, в регионе работают шесть муниципальных приютов, в том числе в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и других городах. За два года открылись два новых приюта. Антоненко также напомнил о частных организациях, таких как «Лучик надежды» и «Ангел», которые активно помогают бездомным животным.