Несмотря на очный формат, некоторые белгородские студенты продолжат учиться онлайн

Posted 11 марта, 10:25
Published 11 марта, 10:25
Modified 11 марта, 10:25
Updated 11 марта, 10:25
В начале марта оперштаб порекомендовал белгородским вузам вернуться к очному формату обучения. Такое решение объяснила и ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская.
Позже в Telegram-канале БГТУ имени Шухова сообщили, что с 10 марта все занятия студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры возобновляются в очном формате.
К очному обучению вернулись и в НИУ «БелГУ». При этом у студентов ещё оставался ряд вопросов, на них ответила ректор.
Карловская объяснила, что обучение онлайн с индивидуальным графиком предусмотрено для работающих по специальности старшекурсников (от третьего курса и выше), для молодых мам и студентов, ухаживающих за родителями-инвалидами первой группы.
Возвращение к очному формату касается и выпускников, а тем, кому необходимо снять жильё для обучения, постараются помочь с заселением в общежитие. Также ситуацию каждого студента обещают разбирать отдельно: ректор утверждает, что для этого есть все ресурсы.