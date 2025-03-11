bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 10:25

Published 11 марта, 10:25

Modified 11 марта, 10:25

Updated 11 марта, 10:25

Студенты вернулись в учебные корпуса с 10 марта

Несмотря на очный формат, некоторые белгородские студенты продолжат учиться онлайн

11 марта 2025, 10:25
Фото: 1MI. Студенты вернулись в учебные корпуса с 10 марта

Два белгородских вуза объявили о возвращении к очному формату обучения

Сюжет
Новости Белгорода
При этом вопросы у студентов всё ещё остаются. Например, кто сможет остаться на дистанте и что делать с поиском жилья на семестр?

В начале марта оперштаб порекомендовал белгородским вузам вернуться к очному формату обучения. Такое решение объяснила и ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская.

Позже в Telegram-канале БГТУ имени Шухова сообщили, что с 10 марта все занятия студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры возобновляются в очном формате.

К очному обучению вернулись и в НИУ «БелГУ». При этом у студентов ещё оставался ряд вопросов, на них ответила ректор.

Карловская объяснила, что обучение онлайн с индивидуальным графиком предусмотрено для работающих по специальности старшекурсников (от третьего курса и выше), для молодых мам и студентов, ухаживающих за родителями-инвалидами первой группы.

Возвращение к очному формату касается и выпускников, а тем, кому необходимо снять жильё для обучения, постараются помочь с заселением в общежитие. Также ситуацию каждого студента обещают разбирать отдельно: ректор утверждает, что для этого есть все ресурсы.

Детсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вузы возвращают к очному формату, а парковки делают платнымиБольше не опасно: в белгородских вузах отменяют дистант?«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистанта
#Александра Склярова#Вузы#Новости Белгорода#Белгород#Белгородские студенты#Евгения Карловская#Очный формат#Дистанционный формат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика