МАЕР сообщил о создании Единой платформы цифровых коммуникаций

Posted 11 марта, 15:33
Published 11 марта, 15:33
Modified 11 марта, 15:54
Updated 11 марта, 15:54
Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, 11 марта во время пресс-конференции в ТАСС продемонстрировал уникальную для России медиаплощадку — Единую платформу цифровых коммуникаций.
По его словам, совместными усилиями удалось создать первый в России продукт, который объединяет интернет-СМИ и диджитал-продвижение, уличные цифровые экраны и экраны внутри помещений в единую сеть. С помощью различных каналов коммуникации удается многократно усиливать эффект информационных кампаний, продвижения национальных приоритетов России и трансляции государственной повестки, пишут «Новые Известия».
«Мы приобрели информационный холдинг 1MI. В медиахолдинг МАЕР вошли общественно-политические региональные российские СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия. К нам присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания „Новые известия“, „Нефть и капитал“, более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных медиа. Ежемесячный охват всех СМИ — порядка 35 миллионов человек в месяц в крупнейших регионах России, от Южно-Сахалинска до Владикавказа», — подчеркнул Константин Майор.
В марте в Единую платформу цифровых коммуникаций МАЕР были интегрированы 4,2 тысячи цифровых рекламных экранов по всей сети пунктов СДЭК в России. Это охватывает 84 региона и более 350 городов. Все новые пункты, по мере их открытия, также будут подключаться к адресной программе.
Единую платформу цифровых коммуникаций дополнили медиаконструкции, установленные в сети ресторанов и кафе, включая «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадницу». В совокупности с сетью СДЭК это более 5,5 тысячи цифровых экранов, которые ежегодно привлекают свыше 300 миллионов посетителей и создают 950 миллионов визуальных контактов каждый месяц.
Как отметил Константин Майор, в настоящее время создается медиасреда, в которой каждый человек, где бы он ни находился, сможет получать актуальную, полезную и позитивную информацию.
«Мы не только информируем, но и рассказываем о возможностях, делимся чувствами и эмоциями, вдохновляем. И масштаб такой коммуникации с экономически активной аудиторией рекордный для медиарынка: это более 55 миллионов человек в месяц!» — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга МАЕР.
Стоит отметить, что 2024 год стал годом активного расширения единой сети МАЕР в регионах.
Как отметил управляющий партнер медиахолдинга Константин Остриков, в 2025 году основное внимание будет уделено развитию сети в Москве.
Главная миссия компании — стать основным инструментом для поддержки государства, общества и развития бизнеса при помощи медиа и цифровых технологий.
Как подчеркнула управляющий партнер медиахолдинга Виктория Баркова, платформа МАЕР позволяет говорить с людьми через медиафасады, СМИ и экраны в помещениях, создавать и продвигать информационный продукт, транслировать новости и рекламные сообщения в режиме реального времени, адаптировать контент для каждого региона, учитывая локальные особенности.