МАЕР сообщил о создании Единой платформы цифровых коммуникаций

«Мы приобрели информационный холдинг 1MI. В медиахолдинг МАЕР вошли общественно-политические региональные российские СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия. К нам присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания „Новые известия“, „Нефть и капитал“, более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных медиа. Ежемесячный охват всех СМИ — порядка 35 миллионов человек в месяц в крупнейших регионах России, от Южно-Сахалинска до Владикавказа», — подчеркнул Константин Майор.