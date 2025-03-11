Когда в Белгородской области отключат отопление?

Posted 11 марта, 17:32
Published 11 марта, 17:32
Modified 11 марта, 17:34
Updated 11 марта, 17:34
Вопрос об отключении отопления в Белгородской области остаётся актуальным, несмотря на установившуюся плюсовую температуру на улице. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, окончательное решение будет принято с учётом температурного режима и заботы о здоровье жителей.
«Понимаю, что огромное количество людей против отключения отопления потому, что ещё в квартирах холодно», — отметил глава региона. Он также напомнил о существующих нормах, согласно которым решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла.
«Пока этого нет. На следующей неделе опять понижение», — подчеркнул Гладков.
Губернатор также отметил обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью ОРВИ, особенно среди детей и людей старшего возраста.
«Мы должны думать о детях и людях старшего возраста. Следим за температурным режимом», — заявил он.
Напомним, ранее главный санитарный врач региона рассказала о том, чем болеют белгородцы. Подробности — по ссылке.