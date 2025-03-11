Когда в Белгородской области отключат отопление?

«Понимаю, что огромное количество людей против отключения отопления потому, что ещё в квартирах холодно», — отметил глава региона. Он также напомнил о существующих нормах, согласно которым решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла.