bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 17:32

Published 11 марта, 17:32

Modified 11 марта, 17:34

Updated 11 марта, 17:34

Гладков рассказал об сроках окончания отопительного сезона на Белгородчине

Когда в Белгородской области отключат отопление?

11 марта 2025, 17:32
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков рассказал об сроках окончания отопительного сезона на Белгородчине

Несмотря на потепление, отопительный сезон в Белгородской области пока продолжается. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему принято решение не отключать отопление, и рассказал о контроле температурного режима.

Вопрос об отключении отопления в Белгородской области остаётся актуальным, несмотря на установившуюся плюсовую температуру на улице. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, окончательное решение будет принято с учётом температурного режима и заботы о здоровье жителей.

«Понимаю, что огромное количество людей против отключения отопления потому, что ещё в квартирах холодно», — отметил глава региона. Он также напомнил о существующих нормах, согласно которым решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла.

«Пока этого нет. На следующей неделе опять понижение», — подчеркнул Гладков.

Губернатор также отметил обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью ОРВИ, особенно среди детей и людей старшего возраста.

«Мы должны думать о детях и людях старшего возраста. Следим за температурным режимом», — заявил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач региона рассказала о том, чем болеют белгородцы. Подробности — по ссылке.

Сделают ли белгородцам перерасчёт за отопление, если декабрь и январь были тёплыми?
Узнать подробнее
Читайте также:
С марта в РФ изменится система платы за отопление. Увидят ли разницу белгородцы?Тонны топлива, тысяча печей: в Белгородской области готовятся к отключению отопления?Чиновника подозревают в краже у военных, а у белгородцев — проблемы с отоплением?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Орви#Сезон#Отопление#Белгород#Вопрос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика