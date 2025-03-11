К весне от «Русагро» «отпочковалась» новая структура

Генеральным директором новой фирмы стал Никита Онучин. Ранее Онучин не был индивидуальным предпринимателем, а в данный момент не является учредителем или руководителем каких–либо компаний. Одно из немногих упоминаний этого ФИО — в публикации о конкурсе «Молодые лидеры Поморья» в 2020 году, где человек с аналогичными инициалами был представлен как сотрудник ПАО «Севералмаз» (ныне АО «Севералмаз»), добывающего предприятия Архангельска. В группе ВК предприятия журналистка Бел.Ру нашла страницу, подписанную как Никита Онучин, который является ещё и участником пабликов «Русагро». В месте работы у него указано ООО «РесурсТранс».