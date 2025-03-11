К весне от «Русагро» «отпочковалась» новая структура

Posted 11 марта, 07:12
Published 11 марта, 07:12
Modified 11 марта, 07:14
Updated 11 марта, 07:14
Ныне белгородская группа компаний «Русагро» обзавелась новой структурой. В конце февраля уже упомянутой ГК «Русагро» (49% долей уставного капитала) и ООО «Автосинергия Групп» (51% долей уставного капитала) учреждено ООО «Русагро-Ресурс». Бенефициар — Надежда Корганова.
Генеральным директором новой фирмы стал Никита Онучин. Ранее Онучин не был индивидуальным предпринимателем, а в данный момент не является учредителем или руководителем каких–либо компаний. Одно из немногих упоминаний этого ФИО — в публикации о конкурсе «Молодые лидеры Поморья» в 2020 году, где человек с аналогичными инициалами был представлен как сотрудник ПАО «Севералмаз» (ныне АО «Севералмаз»), добывающего предприятия Архангельска. В группе ВК предприятия журналистка Бел.Ру нашла страницу, подписанную как Никита Онучин, который является ещё и участником пабликов «Русагро». В месте работы у него указано ООО «РесурсТранс».
Согласно указанным ОКВЭДам, фирма будет заниматься перевозками, обслуживанием транспорта и торговлей топливом.
Юридический адрес компании — бизнес-центр «Энергомаш» в Белгороде. Там же зарегистрированы и ГК «Русагро», и ГК «Агро-Белогорье», приобретённое в прошлом году «Русагро».