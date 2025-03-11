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Posted 11 марта, 07:12

Published 11 марта, 07:12

Modified 11 марта, 07:14

Updated 11 марта, 07:14

Новую компанию «Русагро-Ресурс» учредили в Белгороде

К весне от «Русагро» «отпочковалась» новая структура

11 марта 2025, 07:12
Фото: Изображение Midjourney.

Новую компанию «Русагро-Ресурс» учредили в Белгороде

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Новости Белгорода
Новая структура «Русагро» будет заниматься перевозками. 51% долей УК фирмы принадлежит московской «Автосинергия Групп», а оставшиеся — ГК «Русагро».

Ныне белгородская группа компаний «Русагро» обзавелась новой структурой. В конце февраля уже упомянутой ГК «Русагро» (49% долей уставного капитала) и ООО «Автосинергия Групп» (51% долей уставного капитала) учреждено ООО «Русагро-Ресурс». Бенефициар — Надежда Корганова.

Генеральным директором новой фирмы стал Никита Онучин. Ранее Онучин не был индивидуальным предпринимателем, а в данный момент не является учредителем или руководителем каких–либо компаний. Одно из немногих упоминаний этого ФИО — в публикации о конкурсе «Молодые лидеры Поморья» в 2020 году, где человек с аналогичными инициалами был представлен как сотрудник ПАО «Севералмаз» (ныне АО «Севералмаз»), добывающего предприятия Архангельска. В группе ВК предприятия журналистка Бел.Ру нашла страницу, подписанную как Никита Онучин, который является ещё и участником пабликов «Русагро». В месте работы у него указано ООО «РесурсТранс».

Согласно указанным ОКВЭДам, фирма будет заниматься перевозками, обслуживанием транспорта и торговлей топливом.

Юридический адрес компании — бизнес-центр «Энергомаш» в Белгороде. Там же зарегистрированы и ГК «Русагро», и ГК «Агро-Белогорье», приобретённое в прошлом году «Русагро».

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#Алёна Мальцева#Экономика#Новости Белгорода#Русагро#Белгородский бизнес
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