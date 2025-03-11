Дышите — не дышите: когда аллергикам Белгорода ждать обострения?

Posted 11 марта, 09:14
Published 11 марта, 09:14
Modified 11 марта, 09:16
Updated 11 марта, 09:16
«Яндекс.Погода» запустила сервис для аллергиков, позволяющий отслеживать активность пыльцы в режиме реального времени. Теперь жители города могут получить прогноз о потенциальной опасности аллергенов и принимать меры предосторожности.
Как же работает этот сервис? Активность пыльцы рассчитывается по формуле, учитывающей периоды цветения растений, текущий прогноз погоды и сообщения от самих пользователей о своём самочувствии. Это позволяет получить максимально точную картину аллергенной обстановки в городе.
Сервис использует цветовую индикацию для наглядности:
Что же показывает прогноз для Белгорода? На данный момент сервис сообщает о низкой активности ольхи. Однако уже к выходным ожидается умеренное повышение уровня пыльцы ольхи, после чего вновь наступит период низкой активности.
А вот любителям берёзового сока придется подождать. Пока береза «спит», но уже в течение пяти дней прогнозируют начало её цветения и умеренную активность пыльцы.
Что касается других распространённых аллергенов, таких как амброзия, сорняки, полынь и злаки, то в ближайшие 10 дней их активность не ожидается.