Дышите — не дышите: когда аллергикам Белгорода ждать обострения?

Как же работает этот сервис? Активность пыльцы рассчитывается по формуле, учитывающей периоды цветения растений, текущий прогноз погоды и сообщения от самих пользователей о своём самочувствии. Это позволяет получить максимально точную картину аллергенной обстановки в городе.