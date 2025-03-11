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Posted 11 марта, 09:14

Published 11 марта, 09:14

Modified 11 марта, 09:16

Updated 11 марта, 09:16

Белгородцы смогут узнать об активности пыльцы в режиме реального времени

Дышите — не дышите: когда аллергикам Белгорода ждать обострения?

11 марта 2025, 09:14
Фото: 1MI.

Белгородцы смогут узнать об активности пыльцы в режиме реального времени

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Новости Белгорода
Новый сервис от «Яндекс.Погоды» поможет белгородцам, страдающим от аллергии, планировать свои дни. Когда ожидать пик цветения березы и как оценить уровень опасности по цветовой шкале?

«Яндекс.Погода» запустила сервис для аллергиков, позволяющий отслеживать активность пыльцы в режиме реального времени. Теперь жители города могут получить прогноз о потенциальной опасности аллергенов и принимать меры предосторожности.

Как же работает этот сервис? Активность пыльцы рассчитывается по формуле, учитывающей периоды цветения растений, текущий прогноз погоды и сообщения от самих пользователей о своём самочувствии. Это позволяет получить максимально точную картину аллергенной обстановки в городе.

Сервис использует цветовую индикацию для наглядности:

  • Светло-жёлтый: Низкая активность — небольшой риск аллергии.
  • Оранжевый: Умеренная активность — стоит быть внимательным.
  • Красный: Высокая активность — рекомендуется принять меры защиты.
  • Зелёный: Активности нет — можно спокойно выдохнуть.

Что же показывает прогноз для Белгорода? На данный момент сервис сообщает о низкой активности ольхи. Однако уже к выходным ожидается умеренное повышение уровня пыльцы ольхи, после чего вновь наступит период низкой активности.

Фото: «Яндекс.Погода»

А вот любителям берёзового сока придется подождать. Пока береза «спит», но уже в течение пяти дней прогнозируют начало её цветения и умеренную активность пыльцы.

Фото: «Яндекс.Погода»

Что касается других распространённых аллергенов, таких как амброзия, сорняки, полынь и злаки, то в ближайшие 10 дней их активность не ожидается.

Фото: «Яндекс.Погода»

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#Кристина Семенчук#Сорняки#Береза#Аллергия#Пыльца#Амброзия#Полынь#Белгород#Яндекс.Погода#Ольха#Новости Белгорода
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