Дроны пытались ударить по Яковлевскому ГОКу, произошёл пожар. Что известно?

Posted 11 марта, 10:02
Published 11 марта, 10:02
Modified 11 марта, 10:02
Updated 11 марта, 10:02
Ранним утром 11 марта над Яковлевским ГОКом с помощью системы РЭБ удалось подавить два украинских дрона. После падения беспилотников на одном из участков комбината произошло возгорание, которое удалось устранить с помощью сотрудников МЧС.
Директор предприятия Денис Голубничий сообщил, что никто из сотрудников не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, что минувшей ночью произошла массированная атака БПЛА на российские регионы. Всего со стороны Украины выпустили 337 дронов. Из них над Белгородской областью удалось уничтожить 25 беспилотников.
Больше всего БПЛА зафиксировали в Курской и Московской областях — 126 и 91 соответственно.
За сутки в Белгородской области зафиксировали 126 БПЛА. Из-за удара одного из них минувшей ночью пришлось госпитализировать белгородку.