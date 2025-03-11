Что суд назначил белгородскому адвокату Уколову?

Posted 11 марта, 15:05
Published 11 марта, 15:05
Modified 11 марта, 15:05
Updated 11 марта, 15:05
Свердловский районный суд Белгорода оставил под стражей адвоката Алексея Уколова, обвиняемого в серии мошенничеств. Срок содержания продлили ещё на три месяца — до 12 июня 2025 года.
Сейчас ему предъявлено обвинение в попытке хищения обманным путём чужого имущества в крупном размере. Позже следствие предъявило обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Суд впервые отправил адвоката под стражу 14 января, а 6 марта удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.
Напомним, что Уколова задержали во время передачи ему взятки за содействие в смягчении приговора чиновнику Фонда ЖКХ. При этом адвокат заведомо знал, что не обладает полномочиями влиять на судебное решение.
Следствие также считает, что он обманом получил 4,5 млн рублей, обещая другому подзащитному смягчение меры пресечения.