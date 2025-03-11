Билеты на море из Белгорода: цены и наличие мест на лето

Posted 11 марта, 13:25
Published 11 марта, 13:25
Modified 11 марта, 14:04
Updated 11 марта, 14:04
Белгородцы, мечтающие о летнем отдыхе на море, уже могут приобретать билеты на поезда, отправляющиеся к курортам через 90 суток, то есть на начало июня. Журналисты Бел.Ру проанализировали, какие направления доступны, сколько стоят билеты, и как обстоят дела со свободными местами.
Из Белгорода к курортам курсирует не так много составов. Подробности — ниже.
Из областного центра в Новороссийск курсирует поезд №230В. Он выезжает из Белгорода в 06:15 и прибывает в пункт назначения в 11:25. Время в пути — 1 день 5 часов 10 минут. На момент публикации были свободны чуть более 50 мест в купе, стоимостью от 3700 рублей, а также порядка 240 мест в плацкарте — от 4200 рублей.
До Анапы белгородцы могут доехать за 1 день 7 часов 5 минут. Из областного центра поезд отправляется в 06:15 и прибывает в Анапу на следующий день в 13:20. Стоимость билетов в купейных вагонах стартует от 3900 рублей, а в плацкартных — от 4500 рублей. На момент публикации были свободны в купе чуть более 50 мест, а в плацкарте — более 240.
Из Белгорода отдыхающие могут без пересадок добраться до Крыма. Поезд №696В «Таврия» отправляется из областного центра в 00:25 с прибытием в Симферополь в 17:00. В пути придётся провести 1 день 16 часов 35 минут. За билет в плацкарте придётся заплатить от 5000 рублей, а в купе — от 9000 рублей. При этом на начало июня свободных мест уже не так много — около 60 в вагонах разных классов.
Прямое ж/д сообщение доставит белгородцев и на Имеретинский курорт. Из областного центра поезд отправляется в 23:59 и прибывает в пункт назначения в 15:20. Время в пути — 1 день 15 часов 21 минута. Стоимость билетов в купе стартует от 4400 рублей, а в плацкарте — от 4800 рублей. Свободных мест на начало июня достаточно много — около 160 и 370 соответственно.
Традиционно, чтобы добраться до курортных городов, белгородцы отправляются в Россошь. Это некий связной пункт, который позволяет быстрее добраться до моря.
Добраться из Россоши в Сочи не составит особого труда. На момент публикации материала была открыта продажа на более чем 15 поездов. Среди самых дешёвых вариантов — билеты на поезд №480А. Из Россоши состав отправляется в 04:18 и прибывает в Сочи в 03:27. Время в пути — 23 часа 9 минут. Стоимость билетов в плацкарте стартует от 3200 рублей, а в купе — от 3400 рублей.
А среди самых быстрых составов — поезд №102М. Из Россоши он отправляется в 00:35, а прибывает в Сочи через 12 часов 42 минуты — в 13:17. Стоимость билетов в купе — от 8800 рублей, в СВ — от 21 000 рублей, а в люксе — от 77 000 рублей. При этом свободных мест на 7 июня практически нет.
Из Россоши белгородцы также могут доехать до курортов Абхазии. Через город проезжают два состава. Один из них — поезд №304М. Из Россоши он отправляется в 10:25, а прибывает в Сухум через 1 день 18 минут — в 10:43. За билет в плацкарте придётся заплатить от 4200 рублей, а в купе — от 6800 рублей.
Второй поезд №480А отправляется из Россоши в 04:18 и прибывает в Сухум на следующий день в 09:55. Время в пути — 1 день 5 часов 37 минут. Стоимость билетов в плацкарте — от 4500 рублей, в купе — от 7200 рублей.
Также белгородцы могут отправиться из Россоши в Дагестан на Каспийское море. Поезд отправляется в 22:40 и прибывает в Махачкалу через 23 часа 27 минут — в 22:07. За билет в плацкарте придётся заплатить от 4200 рублей, в купе — от 6500 рублей, а в СВ — от 14 тысяч рублей.
Из Россоши поезд №359С отправляется в 18:42. В Калининград он прибывает в 08:30 через 1 день 14 часов 48 минут. За билет в плацкарте придётся заплатить от 4800 рублей, а в купе — от 9000 рублей.
Таким образом, белгородцам доступны прямые железнодорожные маршруты к нескольким курортам, однако, количество мест ограничено, особенно в популярных направлениях. Альтернативный вариант — поездка через Россошь, где предлагается большее разнообразие маршрутов и ценовых категорий.