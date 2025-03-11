Билеты на море из Белгорода: цены и наличие мест на лето

Из Белгорода отдыхающие могут без пересадок добраться до Крыма. Поезд №696В «Таврия» отправляется из областного центра в 00:25 с прибытием в Симферополь в 17:00. В пути придётся провести 1 день 16 часов 35 минут. За билет в плацкарте придётся заплатить от 5000 рублей, а в купе — от 9000 рублей. При этом на начало июня свободных мест уже не так много — около 60 в вагонах разных классов.