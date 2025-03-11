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Posted 11 марта, 09:13

Published 11 марта, 09:13

Modified 11 марта, 09:15

Updated 11 марта, 09:15

Задержали мужчину сотрудники ФСБ и МВД

Белгородец планировал устроить теракт в Валуйках и отравить российских бойцов

11 марта 2025, 09:13
Фото: 1MI. Задержали мужчину сотрудники ФСБ и МВД

Белгородцу грозит пожизненное заключение за подготовку теракта в регионе

Сюжет
Приграничье
В Белгородской области задержали 49-летнего мужчину за подготовку теракта и диверсии.

Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали 49-летнего жителя Белгородской области. По данным спецслужб, он готовил теракт в Валуйках и диверсию против российских военных.

Мужчина общался с представителями террористической организации и передавал им информацию о перемещении войск в приграничной зоне. Кроме того, он хотел отравить военных. Силовики пресекли его действия на стадии подготовки.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию в Белгородской области. Он приобрёл взрывное устройство и планировал атаковать военных и технику. Суд вынес серьёзный приговор.

А суд в Старом Осколе заключил под стражу троих подозреваемых в поджоге релейных шкафов на ж/д станции. Молодой человек и двое подростков обвиняются в совершении террористического акта.

Планировал теракт в Белгородской области: суд вынес суровый приговор
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