Белгородец планировал устроить теракт в Валуйках и отравить российских бойцов

Posted 11 марта, 09:13
Published 11 марта, 09:13
Modified 11 марта, 09:15
Updated 11 марта, 09:15
Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали 49-летнего жителя Белгородской области. По данным спецслужб, он готовил теракт в Валуйках и диверсию против российских военных.
Мужчина общался с представителями террористической организации и передавал им информацию о перемещении войск в приграничной зоне. Кроме того, он хотел отравить военных. Силовики пресекли его действия на стадии подготовки.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта. Фигуранту грозит пожизненное заключение.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию в Белгородской области. Он приобрёл взрывное устройство и планировал атаковать военных и технику. Суд вынес серьёзный приговор.
А суд в Старом Осколе заключил под стражу троих подозреваемых в поджоге релейных шкафов на ж/д станции. Молодой человек и двое подростков обвиняются в совершении террористического акта.